Хозяйкой дома на четвертой неделе проекта "Холостяк" была Алина, активно критикующая Алекса после каждого выпуска. Именно она предложила конкуренткам появиться на церемонии роз не в роскошных платьях, а в одинаковых повседневных аутфитах – джинсах скини и светло-голубых рубашках оверсайз. Однако самое главное условие – без макияжа, передает 24 канал.

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Все участницы 12 сезона "Холостяка" согласились показаться Алексу Топольскому без косметики, а он, конечно же, оценил.

Вот это да, класс. Удивило то, что девушки были без макияжа. Все выглядели классно. Классная идея, мне нравится,

– отреагировал Алекс Топольский.

Так реалити-шоу "Холостяк" разрушает телевизионные стереотипы, по которым для эффектного вида в кадре наносят тонну грима, и доказывает, что натуральность – лучший тренд. Как завораживающе выглядят претендентки на сердце Топольского без мейка, смотрите в фотосравнении Showbiz 24.

Как участницы "Холостяка-12" выглядят без макияжа и с косметикой

Марина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

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Саша из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Юля из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Вика из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Саша из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Алина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Катя из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Юля из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Лиза из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Роксолана из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Амина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24

Напомним, участницы "Холостяка-11" тоже снимались без макияжа. На 6-й неделе проекта Михаил Заливако попросил их не пользоваться косметикой в знак протеста, ведь большинство декоративных средств тестируется на животных.