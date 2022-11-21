Хозяйкой дома на четвертой неделе проекта "Холостяк" была Алина, активно критикующая Алекса после каждого выпуска. Именно она предложила конкуренткам появиться на церемонии роз не в роскошных платьях, а в одинаковых повседневных аутфитах – джинсах скини и светло-голубых рубашках оверсайз. Однако самое главное условие – без макияжа, передает 24 канал.
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Все участницы 12 сезона "Холостяка" согласились показаться Алексу Топольскому без косметики, а он, конечно же, оценил.
Вот это да, класс. Удивило то, что девушки были без макияжа. Все выглядели классно. Классная идея, мне нравится,
– отреагировал Алекс Топольский.
Так реалити-шоу "Холостяк" разрушает телевизионные стереотипы, по которым для эффектного вида в кадре наносят тонну грима, и доказывает, что натуральность – лучший тренд. Как завораживающе выглядят претендентки на сердце Топольского без мейка, смотрите в фотосравнении Showbiz 24.
Как участницы "Холостяка-12" выглядят без макияжа и с косметикой
Марина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
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Саша из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Юля из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Вика из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Саша из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Алина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Катя из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Юля из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Лиза из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Роксолана из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24
Амина из "Холостяка" без и с макияжем / Фотоколлаж Showbiz 24