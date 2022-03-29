Считаю ее настоящей украинкой, – мэр Борисполя рассказал о неожиданной помощи от Лободы

Похоже, после полномасштабного вторжения России Светлана Лобода опомнилась и стала тратить на Украину все то, что 8 лет зарабатывала в Москве. Мэру Борисполя звезда передала бус и 1,5 миллиона гривен на бронежилеты.

О войне на Родине Светлана Лобода заговорила еще 24 февраля, но только через месяц решилась произнести имя страны, развязавшей ее.Несмотря на это, мэр Борисполя Владимир Борисенко считает ее настоящей украинкой. Как выяснилось, певица патриотка не только на словах, но и на деле. Она передала городу помощь на миллионы гривен.

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Светлана Лобода передала бус и "броники" для Борисполя

Лобода, которая после событий 2014 гастролировала страной-агрессоркой и гордо принимала российские награды, сама написала Борисенко и предложила помощь.

Есть интересная личность, которая меня шокировала. Со мной на связь вышла Светлана Лобода. По-разному можем относиться к ней, но после этого я считаю ее настоящей украинкой,

– заявил Владимир Борисенко.

"Передала нам в терроборону бусик, который мы будем использовать для доставки раненых, не дай Бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на 1,5 миллиона гривен для покупки бронежилетов и турникетов", – рассказал мэр Борисполя.

Он добавил, что "в мозгах россиян или людей, которые раньше думали что-то негативное об Украине или как-то сочувствовали России, сейчас все переворачивается".

Мэр Борисполя о помощи Светланы Лободы: видео

Светлана Лобода вместе с украинскими коллегами попала в список "неугодных артистов" России. Ее музыку убрали из канала RU.TV, а в кулуарах запретили приезжать с концертами.

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