СБУ прокомментировала требование Моргенштерна исключить его из "черного списка"

Скандальный рэпер Моргенштерн подал иск в суд, где требует исключить его из "черного списка" Минкульта. Но в СБУ отметили, что существуют убедительные аргументы, объясняющие, почему артист должен и в дальнейшем быть в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Валеев Алишер Тагирович) пытается обжаловать решение СБУ. Ранее он попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В эксклюзивном комментарии 24 каналу пресс-служба Службы безопасности Украины отреагировала на иск одиозного артиста в Окружной админсуд Киева.

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СБУ прокомментировала иск Моргенштерна

СБУ объяснила, что имела достаточные аргументы для того, чтобы рекомендовать включить Моргенштерна в "черный список"

Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном на Министерство культуры и информационной политики Украины содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень. Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде,

– сообщила Служба безопасности.

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Ранее рэпер подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием исключить его из "черного списка" Минкульта.

Он также требует признать письмо СБУ с рекомендацией включить артиста в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, противоправным.

К тому же Моргенштерн просит отменить приказ Минкульта, которым рэпера внесли в "черный список".

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