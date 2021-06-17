СБУ прокомментировала требование Моргенштерна исключить его из "черного списка"

Скандальный рэпер Моргенштерн подал иск в суд, где требует исключить его из "черного списка" Минкульта. Но в СБУ отметили, что существуют убедительные аргументы, объясняющие, почему артист должен и в дальнейшем быть в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности.
Скандальный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Валеев Алишер Тагирович) пытается обжаловать решение СБУ. Ранее он попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В эксклюзивном комментарии 24 каналу пресс-служба Службы безопасности Украины отреагировала на иск одиозного артиста в Окружной админсуд Киева.
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СБУ прокомментировала иск Моргенштерна
СБУ объяснила, что имела достаточные аргументы для того, чтобы рекомендовать включить Моргенштерна в "черный список"
Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном на Министерство культуры и информационной политики Украины содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень. Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде,
– сообщила Служба безопасности.
Моргенштерн хочет в Украину
- Ранее рэпер подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием исключить его из "черного списка" Минкульта.
- Он также требует признать письмо СБУ с рекомендацией включить артиста в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, противоправным.
- К тому же Моргенштерн просит отменить приказ Минкульта, которым рэпера внесли в "черный список".
Российскому рэперу запретили въезд в Украину: что об этом известно
- 29 апреля 2021 года скандального рэпера Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Он эмоционально отреагировал на решение в сети.
- Впоследствии СБУ пояснила, что предложила внести рэпера в "черный список" Минкульта из-за пропаганды насилия и жестокости. Еще одной причиной является распространение и употребление артистом наркотиков и психотропных веществ.
- Перед этим Моргенштерн заявлял, что отменяет запланированные концерты в украинских городах – Киеве, Харькове, Запорожье. Якобы потому, что "страшно ехать в Украину".
- Напомним, в декабре 2019 года рэпер выступал в Одессе. Тогда жители города находились в трауре по погибшим в колледже. Моргенштерн со сцены назвал это "е**ной показухой", возмутив сеть.