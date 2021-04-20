Эксцентричный пророссийский музыкант Morgenshtern ранее проводил концерты в украинских городах, которые заканчивались скандалами. Однако на этот раз, артист, который известен своими провокационными поступками и умением создавать ажиотаж вокруг себя, рассказал, что боится давать концерты в Украине.

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На своей прямой трансляции в инстаграм, рэпер заявил, что ему страшно ехать в Украину, ведь здесь все массовые мероприятия переносятся и добавил, что его испугали события, которые произошли в Одессе.



Рэпер Morgenshtern боится ехать в Украину / Фото из открытых источников

Вероятно, Morgenshtern вспомнил реакции людей на свой концерт, который он провел в этом городе в 2019 году. Тогда в Одессе был официально объявлен День траура относительно трагедии в Одесском колледже. Артист же со сцены назвал трагедию "йо**ной показухой". Видео с возмутительными словами рэпера быстро разлетелось по сети.

Ранее, Morgenshtern заявлял, что поддерживает оккупацию Крыма и даже исполнял песню с названием "Путин – молодец", в которой восхвалял главу страны-агрессора.