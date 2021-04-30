Днем ранее, скандальный артист оставил в инстаграм-сторис скриншот с украинского онлайн-издания о том, что ему он попал в "черный список" Минкульта. На скриншоте он выразил сожаление, что концертов с ним в Украине не состоится.
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Реакция Morgenshtern на "черный список" Минкульта
Впоследствии, он написал текст в еще одном инстаграм-сторис, где отметил, что украинские фанаты – самые преданные, а украинцы с россиянами – братья.
Украина, я вас обожаю! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить... Надеюсь, важные дядьки в пиджаках одумаются и мы с вами раз**бем стадион. На * * й политику. Мы братья,
– написал он в своем сторис.
Morgenshtern внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины / Скриншот из " Новое Время"
Впоследствии, сеть Instagram удалила это из-за "нарушения условий пользования".
"Удалили любовный пост об Украине", – написал Morgenshtern.
Сторис Morgenshtern об Украине удалили в Instagram / Скриншот из инстаграм-сторис Morgenshtern
Что известно о скандале с Morgenshtern
- 29 апреля российского исполнителя Morgenshtern внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Такое решение приняла СБУ на основе запроса от Минкульта.
- Перед этим, артист заявлял, что отменяет все запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, потому что ему "страшно ехать в Украину".
- Артист в Украине "заработал" славу скандального исполнителя. В частности, речь идет о выступлении в Одессе в декабре 2019 года, где введен в то время траур по погибшим в пожаре он назвал "йо**ной показухой".
- Morgenshtern также заявлял, что поддерживает оккупацию Крыма и даже исполнял песню с названием "Путин – молодец", в которой восхвалял главу страны-агрессора.