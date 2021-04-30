Днем ранее, скандальный артист оставил в инстаграм-сторис скриншот с украинского онлайн-издания о том, что ему он попал в "черный список" Минкульта. На скриншоте он выразил сожаление, что концертов с ним в Украине не состоится.

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Концерты Morgenshtern в Украине были объявлены еще в декабре 2020 года. Выступления были запланированы на июнь 2021 года.

Он должен был приехать в три города:

Киев – 3 июня;

Харьков – 4 июня;

Запорожье – 6 июня.

Реакция Morgenshtern на "черный список" Минкульта

Впоследствии, он написал текст в еще одном инстаграм-сторис, где отметил, что украинские фанаты – самые преданные, а украинцы с россиянами – братья.

Украина, я вас обожаю! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить... Надеюсь, важные дядьки в пиджаках одумаются и мы с вами раз**бем стадион. На * * й политику. Мы братья,

– написал он в своем сторис.



Morgenshtern внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины / Скриншот из " Новое Время"

Впоследствии, сеть Instagram удалила это из-за "нарушения условий пользования".

"Удалили любовный пост об Украине", – написал Morgenshtern.



Сторис Morgenshtern об Украине удалили в Instagram / Скриншот из инстаграм-сторис Morgenshtern

Что известно о скандале с Morgenshtern