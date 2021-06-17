Рэпер попал в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Теперь он хочет обжаловать это решение СБУ.
К теме В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта
Иск Моргенштерна к окружному админсуду Киева
Сейчас Окружной административный суд Киева рассматривает иск и решает вопрос об открытии производства по нему.
Рэпер просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о его внесении в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Также российский артист просит признать противоправным и отменить приказ Минкульта, датированный апрелем 2021 года, которым собственно и внесли его в соответствующий Перечень.
"Моргенштерн просит ОАСК добиться у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", – указано в сообщении Окружного админсуда Киева.
Моргенштерну запретили въезд в Украину
- 29 апреля 2021 года российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Валеев Алишер Тагирович) внесли в список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.
- СБУ объяснила, что предложили внести рэпера в "черный список" Минкульта, потому что он во время выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости. Другая причина такого предложения – распространение и употребление наркотиков и психотропных веществ.
- Ранее артист заявлял, что отменяет запланированные концерты в украинских городах – Киеве, Харькове, Запорожье. Якобы "страшно ехать в Украину".
- Моргенштерна испугали события в Одессе. Напомним, в декабре 2019 года рэпер выступал в этом городе. Тогда одесситы находились в трауре по погибшим в колледже. Моргенштерн со сцены назвал это "йо**ной показухой".
- Соответствующее видео возмутило пользователей сети, на рэпера свалился шквал критики.