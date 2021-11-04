Валентина Томусяка внесли в число лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, потому что он якобы снимался в пропагандистском российском фильме "Солнцепек". Эта ситуация возмутила украинского актера, и он обратился к властям, отметив, что надеется, что данный вопрос решится как можно скорее.
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Реакция Александра Ткаченко
Министр культуры в своей телеграмме отметил, что вчера обратился к Службе Безопасности Украины с просьбой проверить, как Томусяк попал в "черный список".
То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке,
– подчеркнул Ткаченко.
Текст публикации Александра Ткаченко:
Вчера обратился к СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.
То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке.
Сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях.
Российские актеры в "черном списке" Минкульта
- 3 ноября Минкульт обновил список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- В него попали 32 российских актера, которые снимались в пропагандистском фильме "Солнцепек", где позорно рассказываются события на Донбассе.
- Оказалось, что туда по ошибке попал украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк.
- Мужчина опубликовал запись на личной странице в фейсбуке, в которой отметил, что такая ситуация поразила его.
- Валентин ждет, что власть как можно скорее исправит эту ошибку, которая влияет на его карьеру и репутацию, и извинится.