Валентин обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины, Службу безопасности Украины, Владимиру Зеленскому. Он заявил, что не имеет никакого отношения к этому российскому фильму.

К слову СБУ извинилась за внесение актера Томусяка в "черный список"

Заявление Валентина Томусяка

На личной страничке в фейсбуке актер сообщил, что новость о его внесении в список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, по-настоящему шокировала. Он якобы причастен к съемкам антиукраинского фильма "Солнцепек", который позорно описывает события на Донбассе.

Мне странно, что должен писать это сообщение и оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России и на аннексированных территориях с начала войны. Не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, эмоциональное состояние,

– написал Томусяк.

Также актер отметил, что ждет исправления этой ошибки и извинений от украинской власти.

Текст публикации Валентина Томусяка:

Сегодня в моей жизни произошло очень обидное и поразительное событие. Я узнал, что мое имя внесли в список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Такое решение приняли СБУ и Минкульт нашей страны. Почему? Потому что я якобы причастен к съемкам антиукраинского фильма "Солнцепек", который позорно описывает события на Донбассе и снят страной-агрессором. Мне странно, что имею сейчас писать это сообщение и якобы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны как можно скорее исправят эту ужасную ошибку и принесут мне личные извинения. Украинский актер, гражданин Украины Валентин Томусяк.

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