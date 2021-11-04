Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Галкина в "черный список" 3 ноября 2021 года.

Обратите внимание Звезду "Крепостной" случайно внесли в "черный список" Минкульта: актер требует извинений

Отметим, теперь в "черном списке" 259 российских исполнителей и актеров, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали агрессию России.

Среди них случайно оказался украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк. Он якобы снимался в пропагандистском фильме страны-агрессора "Солнцепек". Актер требует исправления ошибки и извинений от властей, поскольку не причастен к этому проекту.

К теме Кошмар наяву, – реакция жены Валентина Томусяка на его имя в "черном списке"

"Черный список" Минкульта