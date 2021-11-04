Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Галкина в "черный список" 3 ноября 2021 года.
Обратите внимание Звезду "Крепостной" случайно внесли в "черный список" Минкульта: актер требует извинений
Отметим, теперь в "черном списке" 259 российских исполнителей и актеров, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали агрессию России.
Среди них случайно оказался украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк. Он якобы снимался в пропагандистском фильме страны-агрессора "Солнцепек". Актер требует исправления ошибки и извинений от властей, поскольку не причастен к этому проекту.
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"Черный список" Минкульта
- В 2015 году Министерство культуры создало список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Туда попадают русские исполнители и актеры, которые незаконно посещают оккупированный Крым или публично поддерживают российскую агрессию.
- Среди знаменитостей, которые недавно попали в список, оказались репер Моргенштерн и певец Филипп Киркоров.
- 3 ноября 2021 года туда отнесли еще 32 российских актеров. Среди них по ошибке оказался украинский актер Валентин Томусяк.