Окончательно распрощался с 47 ОМБр, – Саша Положинский начал службу в новом подразделении

На днях лидер группы "Тартак" Саша Положинский, который с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, поделился новостью о своей службе. Оказывается, артист перевелся в другое подразделение.

До этого Положинский служил в 47-м ОМБр "Магура". Он там "прошёл первые обучения и впервые побывал на фронте не как приглашенный артист". Александр даже стал командиром отделения. Однако сейчас начинает новый этап.

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Положинский начал службу в новом подразделении

Певец отметил, что его путь из 47 ОМБр был очень насыщен. Он вспомнил о новых знакомствах, полученных военных навыках и песне, которую написал на передовой.

На прошлой неделе я окончательно распрощался с 47 ОМБр. Спасибо своим командирам, ребятам, которые были рядом. Для меня великая гордость и честь быть небольшой частью нашей общей истории. Светлая память павшим! Я официально начал службу в новом подразделении ВСУ. Надеюсь продолжать быть полезным здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач,

– отметил артист.

Саша Положинский в ВСУ: что известно