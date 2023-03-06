Фронтмен группы O.Torvald уже почти год стоит на защите страны. Но, несмотря ни на что, он не хочет называть себя героем. Но определил тех защитников и звездных коллег, которыми действительно гордится, сообщает 24 Канал.

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Женя Галич о героях-коллегах

Даня (Салем, – 24 Канал) суперкрут, Даня мой братик вообще. Я о нем молюсь, я горжусь им. Мы были вместе в какой-то момент войны. Он крут нереально. Он боец, настоящий мужчина. Он воюет очень крепко, я им горжусь, он герой однозначно,

– поделился музыкант.

Женя Галич назвал и других звездных защитников – лидера группы "Бумбокс", Ивана Леньо из Kozak System, Александра Ярмака и тех, кто вовлечен в "Культурный десант".

"Андрей Хливнюк просто брат. Именно такие люди своим примером доказывают, что можно собирать колоссальные деньги. Он собрал более полумиллиона долларов на эскадрилье PUNISHER, с помощью которой со своими собратьями кошмарит русскую. Это также пример, он может не только организовывать все эти собрания, но и мощно служить, воевать».

Полное интервью с Женей Галичем читайте в рамках проекта "Интервью24".

"Есть люди, которые также сильно воюют. Это вокалист группы "Карна". Также очень мощный воин, и тоже многое делает с волонтерской стороны. Ваня Леньо из группы Kozak System, который держал оборону Киева в свое время, а затем ездил в тур, собрал много денег для украинских военных Саша Ярмак – мощный дронщик, классный военный, очень уважаю его Саша Чемеров много делает для "Культурного десанта". Коля Серга много делает для культурного развития нашей страны".



Салем, Моисей, Ярмак, Сергея, Чемеров / Фото из инстаграма "Культурного десанта"

Почему Саша Положинский герой, а Женя – нет

Женя Галич также упомянул о Саше Положинском. В свое время защитник высказался, что не считает себя героем, потому что не сделал достаточно. Но рокер иного мнения о звездном коллеге.

Саша Положинский герой для меня. Он своим примером привлек к прохождению военной службы, к защите нашей страны множество поклонников. Он на своем примере показал, что можно быть человеком в возрасте (Саня, извини, я шучу), медийной персоной, но полезным в Вооруженных Силах.

"Я знаю, что он недавно вернулся из мощных учений в другой стране, он суперкрутой чувак. Я с ним недавно виделся, поэтому Саша Положинский для меня однозначно герой".

Но сам Женя Галич себя героем не считает: "Я точно не считаю себя героем. Есть гораздо более мощные военные, более мощные рексы, бойцы, которые производят на службе такое. Я не настолько военный, насколько большинство моих собратьев, очень профессионально воюющих. Я только выполняю их приказы и помогаю им в этом. Поэтому я не считаю себя героем".

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