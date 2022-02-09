Санта Димопулос рассекретила, как вернулась в форму после родов

9 февраля 2022 , 18:29
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Источник:

инстаграм Санты Димопулос

Украинская певица Санта Димопулос поделилась своими секретами, как вернуться в форму после родов. В то же время, она отметила, что ее тело так и не стало выглядеть так же, как до беременности.

Бывшая солистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос часто участвует в модных съемках и демонстрирует стройную фигуру. Она призналась, как смогла вернуться в форму после двух родов.

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Как Санта Димопулос вернулась в форму после родов

Певица рассекретила, что обращалась к традиционным методам сброса лишних килограммов:

  • правильное питание,
  • тренировки,
  • массажи,
  • дыхательные практики.

В то же время, знаменитость призналась, что так и не смогла вернуть свою форму после того, как стала мамой в 31 год.

Но после второй беременности тело до конца не вернулось в ту форму, которая была до. Поэтому не нужно слишком расслабляться во время беременности, особенно после 30,
– поделилась артистка.

Как Санта Димопулос вернулась в форму / Фото из инстаграм-сторис

Как звезды приходят в форму после родов 

  • Жена Максима Михайлюка вернула "модельную форму" благодаря спорту, массажам и правильному питанию. Из своего рациона она исключила сладкое, мучное, жирное, жареное.
  • Даша Квиткова так же убрала из рациона мучное, жареное и сладкое, а также носила бандаж в первые недели после родов.
  • MamaRika вернулась в форму благодаря тому, что пила много воды, правильно питалась, а также делала утренний ритуал: сухой массаж щеткой, крем от растяжек и бандаж.
Автор: Марія Касій