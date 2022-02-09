Несмотря на запрет хирурга надолго снимать специальный корсет для груди, Анна все же примерила яркий купальник розового цвета для видеоролика в джакузи. Там можно разглядеть, насколько изменились формы артистки.

Интересно Я вижу в ней себя, – Анна Тринчер о желании поработать с Тиной Кароль

В своем новом сообщении юная звезда поделилась впечатлениями, нравится ли ей свое отражение в зеркале.

"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь... Не понимаю откуда у меня возникли эти чувства. Я же всегда так мечтала сделать грудь и ходить с распахнутой рубашкой, а теперь нужно привыкнуть к тому, что еще одна часть твоего тела стала сууупер привлекательная!"– написала девушка.



Анна Тринчер в специальном корсете / Фото из инстаграма блогера

Она добавила, что у многих людей есть ложное впечатление относительно того, какой должны быть грудь после пластической операции. По ее мнению, все сразу думают о "бидонах". Ей же сделали второй размер, но теперь у нее возникли сомнения.

Кто-то увеличивает свой и без того хороший размер, не спорю, а кто-то (я) сделает грудь, потому что до этого её не было. Смеюсь с этого, этот размер для моих параметров идеальный! Но с другой стороны, как говорят: "Раз делать, так делать". И я переживаю, что когда грудь становится на свое место, я пожалею, что не сделала больше,

– рассказала Тринчер.

Несмотря ни на что девушка счастлива, потому что чувствует себя намного сексуальнее и теперь может одевать различные типы и бюстгальтеры без пуш-апа.