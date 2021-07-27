По словам Даши Квитковой, Никита Добрынин делает ей тысячи комплиментов, целует каждую складочку или ямочку на теле. Он принимает и любит ее такой, какая она есть.

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После беременности невероятно важна поддержка мужа. Честное слово, я бы уже забилась в угол и рыдала горькими слезами от своего вида в зеркале,

– призналась блогерша.

Несмотря на то, что с момента появления на свет Льва прошло всего две недели, Даши Квитковой нельзя заниматься спортом. Активные тренировки она начнет только через месяц. Пока молодая мама ежедневно носит бандаж и правильно питается. Она убрала из рациона все жареное, мучное и сладкое.

"На весах цифра тает, и я этому рада", – поделилась жена Никиты Добрынина.

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К слову, через неделю после родов Даша Квиткова сбросила 10 килограммов. До беременности она весила 54 килограмма, поэтому мечтает увидеть такую же отметку на весах в статусе мамы.