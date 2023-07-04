Санта Димопулос засветилась на вечеринке дочери российского олигарха: кадры из Монако

Певица Санта Димопулос посетила день рождения дочери российского олигарха Лолиты Османовой. Она похвасталась кадрами из празднования в сети.

Украинская певица и бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос не скрывает, что дружит с дочерью российского олигарха Лолитой Османовой. Девушка на днях отпраздновала день рождения, среди гостей на вечеринке была и Санта.

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Санта Димопулос на вечеринке у дочери русского олигарха

Лолита Османова – дочь российского олигарха и бизнесмена Эльдара Османова. Исполнительница сначала поздравила именинницу с днем рождения в инстаграм-сториз, а затем похвасталась кадрами с вечеринки. Похоже, громкое празднование проходило в Монако.



Санта на дне рождения Османовой / Фото с инстаграм-сториз



Санта на дне рождения Османовой / Фото с инстаграм-сториз



Санта на дне рождения Османовой / Фото с инстаграм-сториз

Скандал из-за россиян с Остапчуком

Ранее Санта Димопулос отвечала, как относится к россиянам за границей . Звезда говорила, что просто так россияне ее не раздражают, но однажды вступила в перепалку с мужем. "Где бы я ни была, я помню, что я украинка и что происходит в моей стране", – уверяла Санта.

В июне в скандал из-за россиян попал Владимир Остапчук. Он провел в Греции вечеринку по случаю дня рождения украинки Юлии Буряк. Она жила в Москве до начала полномасштабной войны и была замужем за воронежским бизнесменом Леонидом Араповым.

На западе Остапчук общался то на украинском, то на русском. К тому же, среди гостей были россияне. Шоумен прокомментировал, что не знал о гостях из страны-террориста, а виновница праздника передает средства для ВСУ.

Позже девушка Остапчука Катя Полтавская сообщила, что на вечеринке выступали украинские звезды – Верка Сердючка и Quest Pistols. По ее словам, 95% гостей были украинцами, а если бы они знали о россиянах – отказались бы от работы.