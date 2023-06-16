Девушка Владимира Остапчука изложила инстаграм-сториз, в которых сообщила свое мнение по поводу скандала вокруг шоумена. Она вступилась за мужчину и раскритиковала СМИ.

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Девушка Остапчука о скандале

Екатерина Полтавская уточнила, что Юлия Буряк, для которой проходила вечеринка по случаю дня рождения – украинка, как и ее муж Андрей. Остапчук, мол, не знал, что она была раньше замужем за российским олигархом Леонидом Араповым.

95% гостей на празднике были украинцами, а о нескольких из России мы не знали, потому что организаторы не предупредили менеджера Вовы, хотя менеджер сам не спросил. Единственная вина Вовы, что он не проверил своего менеджера Влада, потому что они работают вместе шесть лет и он доверяет его выбору заказов. Влад уволен, потому что Вова имел четкий райдер: круги, сыр и никаких русских морд в зале,

– сообщила Екатерина.

Полтавская показала переписку Владимира с менеджером Владом и организаторами празднования. Там Остапчук возмущается, потому что не знал о гостях-россиянах.

Также журналистка сообщила, что на вечеринке выступали украинские звезды – Верка Сердючка и Quest Pistols.

Добавим, в комментарии для "Культурной Прачечной" менеджер Данилко отметил, что часть гонорара пойдет для ВСУ. "Нас заверили, что ни среди гостей, ни среди артистов не будет никого, кто поддерживает Путина и войну против Украины. На мероприятии присутствовал Илья Лагутенко, много лет живущий в Лос-Анджелесе, публично осудивший войну, и ни разу не нарушавший законы Украины поездками в Крым после 2014 года. Позиция Андрея Данилко всем известна. Концерт проходил, как всегда, с украинскими флагами, песней Russia Goodbye и т.д".

Ответственности не избегаем, но если не верите Вове, то думаете, что огромная команда Сердючки и Quest Pistols могли согласиться на эту работу, зная, что там будут гости по болотам? Зачем им так рисковать своей репутацией? Мы, как и Сердючка, ехали на праздник украинцев,

– добавила Екатерина Полтавская.

Все же девушка шоумена признала ошибку, но призвала к уважению и честности граждан и прессы. "О том, что там будут несколько из России, знали только организаторы. Признаем, про*бались, но если бы знали - никогда бы не взяли заказ".

Екатерина Полтавская о скандале / Фото с инстаграм-сториз