Телеведущая Маша Ефросинина ежедневно вдохновляет и мотивирует тысячи женщин, однако признается, что до сих пор учится любить себя. В Международный женский день она рассказала, что каждое утро улыбается своим недостаткам и стремится, чтобы сердца всех девушек были переполнены любви к себе.

В 41-год ведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина выглядит потрясающе и каждый раз поражает публику безупречным стилем и стройной фигурой. Однако в новом инстаграм-заметке звезда призналась, что до сих пор учится принимать себя такой, какой она есть без грима и роскошных образов.

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Как Маша Ефросинина реагирует на свои недостатки

Знаменитость отметила, что на протяжении последних пяти лет каждое утро подходит к зеркалу и начинает день с себя. В отражении она видит множество недостатков – неидеальные грудь, живот, кожу, морщины и седину, однако каждый раз повторяет, что она прекрасна.

В зеркале я вижу неидеальные грудь, торчащая после вторых родов, животик с большим шрамом, воспаленную кожу от грима, первые возрастные признаки, опухшие глаза и седину, пробивающуюся. Но я делаю только одно важное действие – всему увиденному я улыбаюсь! И до сих пор учусь любить себя безусловно,

– рассказала Маша Ефросинина.

Звезда призналась, что на принятие себя настоящей ее вдохновляет признание других женщин, которые чуть ли не ежедневно засыпают ее комплиментами. Она убеждена, что пренебрежение к себе отравляет все вокруг, а любовь обладает мощной энергией и исцеляет. Поэтому ведущая мечтает, чтобы женщины были полны любовью к себе и не позволяли себя обижать.

"Сегодня я мечтаю о том, чтобы все женщины перестали терпеть унижения и пренебрежение к себе, чтобы могли без боли и с чувством достоинства отстаивать свое право на тело, детей, карьеру и любовь! Чтобы женщины прекратили оскорблять женщин, чтобы женские сердца были переполнены только любовью к себе, прежде всего", – высказалась Маша Ефросинина.