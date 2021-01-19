33-летняя Леся Никитюк получила бешеную популярность и народную любовь благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Ведущая призналась, что на кастинг ее пригласил сам Владимир Зеленский. Он запомнил девушку как блондинку из "Рассмеши комика".

В 2012 году Леся Никитюк стала ведущей самой рейтинговой программы "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Однако на кастинг она попала благодаря Владимиру Зеленскому, который тогда был генеральным продюсером телеканала "Интер", в эфире которого выходил проект. Об этом звезда рассказала в интервью Дмитрию Гордону, как информирует издание "Гордон".

Интересно В шубке и панамке: Леся Никитюк показала стильный зимний образ – фото

Леся Никитюк попала в "Орел и решку" благодаря Зеленскому

К съемкам программы "Орел и решка" Леся Никитюк вместе с подругой Олей появилась в нескольких выпусках юмористической программы, где в то время судьей был Владимир Зеленский.

Он запомнил ее как "девушку-блондинку из "Рассмеши комика". Продюсеры тревел-шоу сначала связались с другой блондинкой, однако Зеленский настоял, чтобы позвонили именно ей и пригласили на кастинг "Орла и решки".

Зеленский непосредственно принимал решение, утверждал тогда все на канале. Ему показали тех людей, которых думали взять в проект. Он сказал: "Как раз вчера сняли "Рассмеши комика". Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее",

– вспомнила Леся Никитюк.



Леся Никитюк на "Рассмеши комика" / Фото из открытых источников

Она вспомнила, что во время проб на Воздвиженке ее попросили взять в руки микрофон, описать местность и пообщаться с прохожими, представив, что она гуляет по Европе. После кастинга Лесю Никитюк утвердили на роль ведущей "Орла и решки".

Звезда признается, что впоследствии отблагодарила Владимира Зеленского, который повлиял на старт ее телекарьеры. Вместе с кумой она в течение года вышивала картину из бисера с изображением областей Украины и цифрой 95 вблизи Кривого Рога. Ее, уже знаменитая Леся Никитюк, вручила комику в знак благодарности. По словам звезды, картину Зеленский повесил в своем кабинете.