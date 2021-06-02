Своих друзей и коллег из "Варьятов" Сергей Притула не видел почти год, как об этом говорится в фейсбуке. Известно, что в августе ведущий покинул коллектив из-за политических намерений стать мэром Киеве. Но после неудачи на выборах он не стал возвращаться обратно в шоу.

К слову Решение окончательное: Сергей Притула записал видео, в котором подтвердил свой выход из "Варьяты-шоу"

"Они не виделись почти год! Он ушел, они остались. Он подарил им "дом на колесах", в котором ни разу не ездил. Они каждый день переезжают на этом бусе из города в город. Но их пути так долго не пересекались. И вот наконец они встретились! Смотрите долгожданную мелодраму "Притула и Варьяты. Встреча в автобусе", – забавно подписали новую публикации с видео представители "Варьятов".

В ролике можно увидеть, как Сергей Притула и все его бывшие напарники встретились на одной из автозаправочных станций. Все они были взволнованными и радостными и шутили между собой, что все они приходятся кумовьями Притуле. Телеведущий также наведался в бус, который он подарил "Варьятам", когда покидал проект. Он первый раз смог его осмотреть собственными глазами и пошутить, что те "развели там срач".

Что известно о составе коллектива "Варьяты"?

Стоит добавить, что в шоу "Варьяты" Сергея Притулу заменил другой актер – комик Святослав Марченко.

Что касается других участников проекта, то к ним относятся: