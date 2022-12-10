Самые яркие свадьбы звезд 2022 года, которые обсуждал весь мир

Немало мировых знаменитостей связали свою жизнь в браке в 2022 году. Одни звезды женились тайно, другие устраивали громкие торжества, которые обсуждал весь мир.

В 2022 году многие звездные пары ушли под венец. Джей Ло и Бен Аффлек осуществили 20-летнюю мечту, Бритни Спирс вышла замуж после освобождения от попечительства, а Кортни Кардашян удивляла эпатажем. Смотрите ниже яркие свадьбы в этом году.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин и модель и актриса Никола Пельтц сыграли свадьбу 9 апреля в Палм-Бич во Флориде. На праздник в саду вблизи океана пригласили около 600 гостей. Известно, что отец Николи, миллиардер Нельсон Пельтц, попросил гостей пожертвовать для Украины вместо свадебных подарков.

Невеста была одета в нежное платье с длинным шлейфом от Valentino. Ее образ дополняли высокие кружевные перчатки и несколько метровая фата. Наряд Николы был особенным – ее мама тайком попросила швей вышить голубыми нитями слова: "Никола, сердце мое. Ты это я, я – это ты. Ты вся моя любовь, вся моя жизнь, моя красивая девочка, внутри и снаружи". Бруклин Бекхэм предстал невесте в черном костюме от Dior. Их свадебные фото были на обложке Vogue.

Звездная свадьба 2022 / Фото Vogue

Кортни Кардашян и Тревис Баркер

Эпатажную свадьбу 2022 года смело можно приписать члену семейства Кардашян Кортни. Она официально вышла замуж за барабанщика Тревиса Баркера 15 мая. Впоследствии они обменялись клятвами в часовне Лас-Вегаса, а уже 22 мая сыграли интимная свадьба в городке Портофино.

Женихи предстали перед гостями в нарядах от бренда Dolce & Gabbana. Кортни одела мини-платье с корсетом и длинную фату, на которой было кружево и вышитое изображение Девы Марии – это отсылка к одной из татуировок Тревиса. Жених выбрал лаконичный черный костюм и бабочку.

Звездная свадьба 2022 / Фото из инстаграма Кардашян

Бритни Спирс и Сэм Асгари

После освобождения от попечительства певица Бритни Спирс вышла замуж за бойфренда Сема Асгари. Их бракосочетание состоялось в Лос-Анджелесе, в красиво украшенном доме. Гостей было всего 60, но среди них и знаменитости – Мадонна и другие.

Бритни одела свадебное платье, которое для нее сшила Донателла Версаче. Наряды имели приталенный фасон, прямую юбку с разрезом до бедер, бретели, спадающие на плечи и длинный шлейф и фата. Образ дополняли белый чокер и нежный макияж.

, что во время праздника произошел инцидент: перед церемонией на территорию дома влез бывший муж Бритни – Джейсон Александр. В прямом эфире в инстаграмме он снял первые кадры по свадьбе, пока его не вывела охрана.

Звездные свадьбы 2022 / Фото из инстаграма Кевина Осташевски

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Знаменитости решили вторично испытать судьбу и снова обручились полтора года назад. Они поженились в Лас-Вегасе 16 июля, проведя этот день только вдвоем. После этого новоиспеченные супруги побывали в романтическом свадебном путешествии в Париже.

Правда, Дженнифер и Бен не смогли обойтись и без громких торжеств. 19 августа началось трехдневное празднование, на которое пришли звездные гости. Джей Ло примерила три платья:

приталенный наряд от Ralph Lauren с пышной юбкой,

платье-люстру с микроскладками и кристаллами Сваровски,

Лаконичное платье с каплевидным декольте.

Звездная свадьба 2022 / Фото OnTheJLo

Тиффани Трамп и Майкл Булос

Этот год запомнился и свадьбой президентских наследниц. Да, вышла замуж дочь Дональда Трампа Тиффани. Ее бракосочетание с Майклом Булосом, бизнесменом ливанского происхождения, состоялось во Флориде. На романтическую церемонию пригласили более 500 человек, среди которых родственники бывшего президента и сестры невесты.

Тиффани вел под венец сам Дональд Трамп. Невеста предстала перед гостями в блестящем платье от ливанского дизайнера Эли Сааба.

Звездная свадьба 2022 / Фото Denis Leon + Co

Наоми Байден и Питер Нил

19 свадьбой, прошедшей в Белом доме, стала церемония внучки президента Наоми Байден и Питера Нила. На торжество пригласили около 250 гостей. Женихи заказали восьмислойный лимонный торт: чтобы разрезать его, паре пришлось подниматься по лестнице.

Наоми Байден в день замужества надела белый наряд от Ralph Lauren с кружевом в стиле Грейс Келли. Свадьба внучки президента попала в Vogue – на обложке была изображена невеста в объятиях Джилл Байден.

Звездная свадьба 2022 / Фото Vogue

Тейлор Лотнер и Тейлор Доум

Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер сыграл свадьбу с любимой-медсестрой 11 ноября. Церемония прошла в винограднике Epoch Estate в Пасо-Роблесе, Калифорния. На нее пригласили около 100 гостей – родных и друзей.

Невеста надела платье с цветочной аппликацией от бренда Winnie Couture, дополнив наряд фатой и длинной накидкой. Сам Тейлор выбрал смокинг от Dolce&Gabbana. Первый танец невест состоялся под песню Джастина Бибера Lifetime.

Звездная свадьба 2022 / Фото Vogue

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри

Креативный директор Jacquemus женился на бойфренде 27 августа на Лазурном берегу Франции. На камерную церемонию в Шарлеваль пригласили звездных гостей – Дуа Липу, Жанну Дамас, Тину Кунаки и других.

Симона к алтарю вела его бабушка, а Марко приехал на свадьбу ретроавтомобилем. Он был одет в черный костюм, из кармана которого виднелась белая фата.

Звездная свадьба 2022 / Фото Vogue