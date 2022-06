После того как СМИ несколько месяцев мусолили скандал с ее попечительством, Бритни Спирс держит личную жизнь подальше от журналистов и папарацци. Неудивительно, что на долгожданной свадьбе влюбленных их не было. Однако в сети всплыли подробности вечеринки.

Читайте также Джонни Депп появился в тактике: 7,6 миллиона подписчиков и одно сообщение, на которое отреагировала Герд

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари

Свадьба 40-летней поп-иконы 2000-х и 28-летнего манекенщика состоялась в ее доме в Лос-Анджелесе. Под венец Бритни Спирс шла в платье модного дома Versace и под хит Элвиса Пресли Cant Help Falling in Love.

"Бритни начала планировать и мечтать о своей свадьбе вскоре после того, как обручилась, в ноябре. Для нее очень важно, что она наконец-то смогла выйти замуж. Она хотела, чтобы все было идеально", – поделились инсайдеры.

Церемония была камерной – всего на 60 гостей. Однако среди них был звездный бомонд – Мадонна, Пэрис Гилтон с мамой Кэти, Дрю Бэрримор и другие. Удивительно, что сыновей Бритни – Шона и Джейдена – на свадьбе не было, но ребята якобы "счастливы за свою маму".

Как экс-муж Бритни Спирс чуть не сорвал ее свадьбу

Однако свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари не обошлась без незваных гостей. Первый муж артистки Джейсон Александр, с котором она была замужем всего несколько часов, пробрался в ее дом через запасной вход и снимал подготовку к свадьбе на прямую трансляцию в инстаграме, информирует TMZ.

Он показал розовый шатер, арку с розами и гостей, а впоследствии заявил охранникам: "Меня зовут Джейсон Александр. Бритни меня сюда пригласила. Она моя первая жена, моя единственная жена. Я ее первый муж. Я здесь, чтобы сорвать свадьбу". Конечно, после этого его скрутили, вывели с частной территории и якобы доставили в участок. К счастью, инцидент произошел не на глазах Бритни.

Напомним, с другом детства Джейсоном Александром Бритни Спирс поженились в январе 2004 года на неожиданной церемонии в Лас-Вегасе и развелась спустя 55 часов. С этим ей помогли адвокаты.

Бывший муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу: смотрите видео онлайн