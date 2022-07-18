Случилось то, чего ждали миллионы поклонников звездной пары. После долгожданного воссоединения Дженнифер и Бен узаконили свои отношения.

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Джей Ло и Бен Аффлек поженились

В прошлом публичность помешала актерам быть вместе, поэтому теперь они поженились тайно. 16 июля они получили свидетельство о браке в округе Кларк в штате Невада. Впоследствии их свадьба состоялась в Лас-Вегасе. На своем вебсайте OnTheJLo Дженнифер опубликовала все подробности праздника.

Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь хорошая. И оказалось, что любовь терпеливая. Двадцать лет терпения,

– сказала Лопес.

Влюбленные едва успели к свадебной часовне перед ее закрытием. Свидетелями на свадьбе были дети жениха. Дженнифер называет это свадьбой мечты, которую она давно хотела.

Я чувствую себя потрясающе. Я так взволнована. У меня было это платье столько лет, и я просто хранила, хранила, хранила его. И теперь я одела ее в день своей свадьбы,

– призналась артистка.

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Историю любви пары читайте здесь "Беннифер" навсегда: история страстной любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека