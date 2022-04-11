Трогательная церемония прошла грандиозно, однако гостей попросили не фотографировать ничего. Снимки со свадьбы опубликовали в журнале Vogue.

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Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельц

На фотографиях, которые новоиспеченная пара также распространила в сети, Никола изображена в роскошном белом платье на широких бретелях и с высокими кружевными перчатками от Valentino. Ее нежный образ дополнили длинная фата, красивая прическа и макияж. Бруклин предстал рядом с невестой во фраке.

"Нас ждут увлекательные выходные! Поцелуи из Майами", – писала мама жениха под свадебными фотографиями.

Известно, что вместо подарков отец Николы – Нельсон попросил пожертвовать в поддержку Украины. Об этом он сказал в своей свадебной речи. Счастливая невеста опубликовала в сети фото с папой, подписавшей: "Спасибо за самые прекрасные выходные в моей жизни! Ты – ветер под моими крыльями!".