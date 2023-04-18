Ранее артист перенес тур по Европе в начале марта из-за проблем со здоровьем. Тогда в команде Данилко впервые прокомментировали его болезнь.

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Теперь же к этому не причастно здоровье певца. Тур перенесли из-за вопросы выезда артистов за границу.

У нас большая команда, не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников бенда,

– объяснили в пресс-службе.

Андрей Данилко рассказал, что он в такой ситуации впервые. "Мы 4 дня просидели на чемоданах. Но поскольку тур был анонсирован еще год назад, были другие правила выезда за границу. Нас 26 человек, мы не успели сделать все документы. Это не моя вина, но я прошу прощения. Такое сейчас время, в стране война", – сказал он в видео.

Он подчеркнули, что все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявят позже.

Отметим, что 14 марта министр культуры Александр Ткаченко объявил, что украинским артистам таки разрешат выступать за границей. Но требования по этим поездкам станут более жесткими.

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Ткаченко отметил, что деятели культуры, желающие уехать за границу, должны предоставить:

подтверждение, что в их организациях проводят военный учет;

контракты, где сказано, зачем они едут;

отчеты по итогам поездки;

И даже с этими документами выезд могут разрешить всего на 60 дней.