Егор Гордеев сообщил, что на днях ему написала знакомая, которая не смогла найти Руслану Писанку в крипте Свято-Преображенского собора. Там оставался ее прах, ведь собор был любимым храмом Писанки, также в крипте хранился прах мамы Русланы – Дины Васильевны.

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Руслану Писанку перезахоронили

Гордеев заметил, что накануне ему звонил по телефону муж Русланы, Игорь Исаков. Он сообщил, что жену решили перезахоронить.

Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора взойти и спокойно пойти дальше. Пора сойти со сцены иногда приходит, когда тебя уже нет. Иногда не приходит никогда, но так легче,

– написал Гордеев.

Эту информацию подтвердил митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко в комментарии OBOZ.UA.

"Сейчас ее прах находится в Свято-Преображенском соборе, однако хранился там временно. Уже найдено место на кладбище, где будет перезахоронение. Идет изготовление памятника. Урна будет перенесена туда и прах отдан земле. Прах мамы уже забрали, перезахоронили. А мы как молились, так и будем молиться об их душах", – отметил священнослужитель.

Как прощались с Русланой Писанкой

Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка из-за полномасштабного вторжения уехала в Германию, где она лечилась от рака. Несмотря на борьбу с тяжелой болезнью, звезда скончалась 19 июля 2022 года.

Сначала с Русланой Писанкой простились в Германии, в городе Кайзерслаутерн, где знаменитость проживала в последние дни. Впоследствии мужчина актрисы привез ее прах в Киев. 21 августа близкие родственники, коллеги и друзья провели в последний путь Руслану Писанку в Спасо-Преображенском соборе.