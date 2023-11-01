После прощания прах Русланы Писанки хранился в крипте Спасо-Преображенского собора. Но мужчина актрисы перезахоронил ее, потому что чувствовал, что так будет лучше.

К слову "Теперь дома, вместе с родственниками": Руслану Писанку перезахоронили

Почему Игорь Исаков перезахоронил Руслану Писанку

Мужчина объяснил, что, по его ощущениям, у Руслана не было покоя из-за того, что будто напоказ находится в крипте. Это его очень угнетало.

Мне приснился сон: я, Руслана и ее мама – куда-нибудь едем в машине. И так им хорошо вдвоем смеялись. Проснулся и подумал: должно быть, чтобы вся семья была вместе. Сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе,

– поделился Исаков.

Игорь Исаков заметил, что не планировал рассказывать об этом, пока не будет готов памятник. Тогда все смогут увидеть место захоронения актрисы. По плану мастера должны успеть ко дню рождения Русланы – 17 ноября.

"Мечтаю, чтобы в этот день приехал на кладбище священник, которого она очень уважала. Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами: освящал дом, общались много. Договорились, что если будет время, то проведет службу на ее могиле рядом с родными - папой, мамой и братом. Пригласим близких и друзей – кто сможет, тот придет".

Памятник у Русланы Писанки будет такой же, как и у покоящихся рядом родных, ведь это семейное захоронение.

"Не будет ничего пафосного, потому что она этого никогда не любила. И я не думаю, что это сейчас нужно", – подытожил Игорь Исаков.