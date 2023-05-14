Ролик сняли в самом сердце Киева, который символически соединил Киев и Ливерпуль. Ее выступление отражало нынешнюю тему Евровидения-2023 – "Объединенные музыкой".

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Руслана в финале Евровидения-2023

Руслана появилась в одном из номеров с очень особенной миссией и символизмом. Ранее креативный директор конкурса от Украины заявлял, что таким образом будет почтена первая победа Русланы для Украины.



Руслана на Евровидении-2023 / Суспильное

Кроме Русланы, на сцену Евровидения вышли Jamala, Verka Serduchka, Тина Кароль, группа Go_A, которые исполнили свои треки в новой аранжировке, совмещая их с классическими британскими хитами. В этом году в конкурсе принимают участие представители 37 стран (в финале – 26).

Известно также, что Руслана была в Великобритании недавно. Она участвовала в двух сопутствующих событиях, дополнительных активностях на площадках, которые работают для еврофанов и гостей города.

выступление с Английской Национальной Оперой 9 мая;

выступление в проекте главного партнера конкурса, компании Тик-Ток Легенды Евровидения 12 мая.

Также она провела первую репетицию с оркестром и хором Английской Национальной Оперы и была в восторге от этого опыта.

Напомним, в этом году разразился скандал с Русланой. Певица заявила, что ее не пригласили выступать на главной сцене Евровидения-2023 в Ливерпуле.