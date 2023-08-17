"Это тебе за то, что не жрешь": Руслана вспомнила, как Кузьма запустил у нее торт на концерте

Сегодня выдающемуся музыканту и артисту Андрею Кузьменко могло бы исполниться 55. В день рождения воспоминаниями поделилась его близкая подруга Руслана.

Певица Руслана познакомилась с Андреем Кузьменко во Львове, в первые годы независимости. Она рассказала 24 Каналу одну из самых знаменитых и забавных историй, связанных с музыкантом.

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Руслана вспомнила знаковую историю с Кузьмой

Исполнительница рассказала о совместном туре с Кузьмой в 2012 году к Евро-2012. Их завершающий концерт, "зеленка", состоялся в Днепре. Тогда Андрей пошутил над Русланой.

Он знал, что я соблюдаю строгую диету, ничего не ем. Всегда меня подкалывал этим. "Слышишь, у меня здесь на животе немного накопилось, можно я тебе отдам", – всегда ржав за меня. Так вот, в Днепре, уже в конце, когда я выступила, Кузьма вышел на сцену с тортом и говорит: "Это тебе, мала, за то, что ты не жрешь". И при всех этот торт мне в лицо…

– поделилась певица.

"Измазал меня полностью тем тортом. И все – я должна была облизываться, потому что шла прямая трансляция. Это все было на глазах у многотысячной публики. Я никогда теперь не забуду, как меня Кузьма тортом накормил. Это, наверное, первый и последний раз в жизни, что я ела торт на сцене", – с улыбкой вспомнила Руслана.



Руслана и Кузьма / Фото из фейсбука Русланы

Как звезды упоминали об Андрее Кузьменко в период полномасштабной войны

Святослав Вакарчук в апреле с ностальгией вспомнил начало творчества групп "Скрябин" и "Океан Эльзы". Он поделился с тем, что нужно ценить каждый момент жизни. "Господи, как хочется вернуться в те времена хоть на мгновение. Как хочется, чтобы Кузьма был здесь, рядом с нами".

В День Независимости 2022 года Надя Дорофеева спела один из бессмертных хитов группы "Скрябин" – "Спи собі сама". Публика слушала исполнение с затаенным дыханием и подняла вверх фонарики.

Дзидзьо вспоминал, как Кузьма проучил его, когда тот опоздал на одну минуту. Друг уехал без Михаила прямо перед его носом. "Он просто очень быстро думал, двигался и учил, что не нужно пропускать жизнь".