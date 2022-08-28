Украинские звезды в День Независимости выступали в киевском метро. Участие в мероприятии приняла и артистка Надя Дорофеева.

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Надя Дорофеева выступила с хитом "Скрябина"

Певица опубликовала отрывок из своего выступления. Она показала, как 24 августа спела один из бессмертных хитов группы "Скрябин" – "Спи себе сама". Публика слушала исполнение с затаенным дыханием и подняла вверх фонарики, что придало атмосферности.

Надя Дорофеева – "Спи себе сама": видео

Поклонники под видео Нади Дорофеевой пишут ей множество комплиментов. Как отмечают фаны, Кузьма был бы доволен ее выступлением.

  • "Выполнение к муравьям";
  • "Если бы Скрябин слышал это, я уверена, он был бы в восторге от твоего исполнения";
  • "Это было очень чувственно, до мурашек";
  • "Очень понравилось твое выступление";
  • "Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез";
  • "Как это хорошо было";
  • "Прекрасная";
  • "В твоем исполнении просто";
  • "Муравьи. Фантастическое исполнение этой песни!";
  • "Невероятно чувственное выступление".