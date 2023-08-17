Андрей стал человеком, оставившим след в жизни миллионов украинцев. Он вдохновлял, поддерживал. Скрябин всегда был честным перед собой и другими, никогда не лгал. Он продолжает жить в своих песнях, не теряющих актуальности и сегодня.

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В чем феномен легендарного Кузьмы? Специально для 24 Канала ответ на этот вопрос дали его друзья и коллеги, которым удалось познакомиться и поработать с Андреем.

Другого такого еще не появилось, – Игорь Кондратюк о знакомстве и работе с Кузьмой

Знакомство Игоря с Андреем прошло на съемках второй пилотной программы проекта "Шанс" летом 2003 года.

Первый пилотный проект этого, когда-то легендарного, шоу я вел с Ольгой Горбачевой, но потом мы решили, что ведущие должны быть другими. Желательно – певец и певица. Поэтому на второй выпуск пригласили Кузьму и Наталью Могилевскую. Тогда Андрей работал на телеканале М1, отличался яркой манерой ведения и оригинальностью языка,

– поделился воспоминаниями Кондратюк.

У Скрябина был контракт с М1, но генеральный продюсер "Интера", где транслировали "Шанс", – Влад Ряшин уговорил владельца М1 Николая Баграева отпустить Андрея на более рейтинговый канал. Так Кузьма стал ведущим одной из популярнейших программ на украинском телевидении.

Я запомнил, как Кузьма как-то мне сказал: "Как я вам благодарен за то, что я до "Шанса", и с его появлением – это совсем другие люди",

– вспомнил Игорь.



Кондратюк, Могилевская Кузьма на "Шансе" / Фото из открытых источников

Одна из последних встреч Игоря и Андрея прошла в Болгарии. Кузьма легко заводил друзей в любом месте, не стала исключением и эта страна. Так что у знакомого болгарина он купил пиво, которым вместе с Кондратюком пробовал на балконе.

"Тогда Андрей спросил: "Игорек, чем будешь заниматься на пенсии?". "Кто знает", – говорю. "А я, – говорит он, – буду сидеть вот так на балконе, смотреть на море, и, потягивая вино, писать книги", – вспомнил тот разговор Кондратюк.

Сейчас друзьям точно было бы о чем поговорить. Игорь признается, если бы была возможность, то обязательно сказал бы Андрею, чтобы был осторожен на том повороте. А еще ему очень интересно было бы послушать песни Скрябина о нынешней войне. В своем творчестве Кузьма точно запечатлел бы то, через что сейчас проходит украинский народ.

"Феномен Кузьмы в том, что он был чрезвычайно талантлив, и это признавали даже те, кому его творчество и манера ведения были не по душе. Его незаурядный многогранный талант (певец, композитор, телеведущий, писатель) вместе с простотой и шармом создали этот феномен. Другого такого еще не появилось. Слушаю его песни, вспоминаю, скучаю…"

Группа "Скрябин" была недооценена, – Тарас Тополя о преждевременной смерти Кузьмы

Сейчас "Антитела" – один из самых популярных коллективов на украинской сцене, а в далеком 2007 году ребята были одними из участников проекта "Шанс". Там они познакомились с Андреем Кузьменко, который разглядел в музыкантах потенциал и вдохновил двигаться дальше.

Лидер группы Тарас Тополя отмечает, что стиль жизни Кузьмы, идеи, которые он отстаивал в своих многочисленных интервью, были советами для молодых артистов. Для многих поклонников Андрей стал примером талантливого музыканта, настоящего патриота, любящего сына, мужа и отца.

Знаю, что мама мечтала, чтобы Андрей стал стоматологом. Думаю, он доказал, что иногда маму не надо слушать (смеется – 24 Канал),

– в шутку отметил Тополя.

Гибель Кузьмы всколыхнула всю Украину. Он до сих пор жив в своих песнях, не теряющих актуальности десятки лет, продолжает жить в творчестве коллег. Андрей был тем человеком, который оставил след в жизни миллионов. К сожалению, многие поняли это только после его смерти.

"Феномен Кузьмы в его наставлении для всех нас. Группа "Скрябин" была недооценена при жизни Андрея. Его скорая, преждевременная смерть – пример и установка для украинского народа: любить и ценить художников при жизни"

"Антитела" – "Люди как корабли": смотрите видео онлайн

Меня поразил такой подход, – Vlad Darwin о сотрудничестве с Кузьмой

Влад Дарвин познакомился с Кузьмой, когда тот работал ведущим на М1. Тогда молодой артист пришел к легендарному Скрябину на утреннее интервью. Страшно волновался, не мог связать двух слов.

Он всячески поддерживал меня, шутил, делал все, чтобы я чувствовал себя уверенным. Обычно ведущим безразлично, но он держал баланс между моей скованностью и своим лидерством,

– вспомнил тот день Влад.

Впоследствии они работали на одной студии звукозаписи – клавишник "Скрябина" Константин Сухоносов делал аранжировку к "ранним" песням Дарвина. Однажды, когда они креативили, приехал Андрей и сказал, что с Владом Костя работает даже лучше, чем со своим коллективом.

А потом добавил: "Работайте, это правильно, это развивает нас всех". Меня поразил такой подход. Знаете, большие артисты не очень любят, а иногда даже сопротивляются, когда люди из их команды работают где-то на сайд-проектах. Андрей был другим. Эти его слова стали главным советом в жизни. Не стоит ревновать. Надо делиться. Команду нельзя удерживать силой или ограничивать ее творческие проекции. Ей нужно давать свободу, любовь и поддержку,

– поделился артист.



Андрей Кузьменко / Фото из открытых источников

Кузьма разглядел талант во многих музыкантах, посреди которых был и Влад. Андрей даже предложил ему стать режиссером клипа "Дельфины".

"Я побоялся брать на себя ответственность, ведь почти не имел опыта режиссера. Тогда познакомил его с ребятами, которые экранизировали "Дельфинов". Это была последняя видеоработа Кузьмы. Сожалею ли я, что отказался? Наверное, да. Но для меня это урок: хватайся за любую уникальную возможность, которую дарит тебе судьба. Возможно, она последняя", – признался Влад.

"Скрябин" – "Дельфины": смотрите видео онлайн

Любимой песней Дарвина есть "Последняя сигарета". Андрей показал ее коллеге, когда они курили у двери студии: "У меня муравьи по коже были. Таким чувственным, глубоким, настоящим я навсегда запомню Кузьму".

"Скрябин" – "Последняя сигарета": смотрите видео онлайн

А в клипе "Говорили и курили" Влад вообще сыграл главную роль.

"Скрябин" – "Говорили и курили": смотрите видео онлайн

Все тексты Андрея Кузьменко очень искренние, честные, умеют умилять. В частности, песня о маме, которую он очень любил. Влад Дарвин вспомнил, как Ольга Михайловна героически держалась на церемонии прощания и похороне сына.

В тот день к ней подходили сотни, может даже тысячи людей, которые благодарили за сына. Для всех она находила ответные слова, каждому смотрела в глаза. Я колебался, подходить ли, потому что мы не были знакомы. И все же решился подойти, выразить сочувствие и уважение. Она не просто поблагодарила, а обняла, почувствовала искренность моих слов. Это до слез тронуло,

– вспомнил Влад.

5 февраля Украина простилась с Андреем Кузьменко, но он продолжает жить в своих песнях. Сейчас очень не хватает таких самодостаточных личностей со стержнем, которые равно достойно держатся как перед миллиардером, так и перед крестьянином, которых не портят деньги или их отсутствие, слава и хейт. Таким людям доверяют. По мнению Влада, сейчас очень мало представителей массовой культуры, которые не растратили социальный кредит доверия.

"Он – тот самый "муж из стали и бархата", о которых пишут в учебниках по психологии. Он был мужественным и чувственным – это большая редкость для мужчины", – подчеркнул Влад.

"Феномен Кузьмы в том, что он не обманывал. Помню, как в 2014 году я пригласил его присоединиться к своему all-stars проекту "Мосты над Днепром". Он отказался, сказав: "Я тебя люблю. Я могу с тобой сделать отдельный проект, но петь песни, которые не чувствую, не буду"



Андрей Кузьменко / Фото из открытых источников

Познакомились и сразу стали друзьями, – Руслана о дружбе с Кузьмой

Руслана и Кузьма познакомились на "Студии Льва" во Львове. Тогда Украина только-только обрела независимость. На всю страну было только три больших профессиональных студии – "Комора" в Киеве, еще одна студия в Кировограде, и, собственно, "Студия Льва" во Львове. Преимущественно вся тогдашняя рок-музыка писалась на этой "Студии Льва".

На "Студии Льва" я познакомилась не только с Кузьмой, но и встретила там своего мужа Сашу Ксенофонтова. Саша как раз и записывал Кузьму. Я видела полностью, как Андрей работает, как они (Кузьма, Ростик и Шура) с Сашей сидели по ночам и выверяли саунд, биты, балансы. Электронной музыки в Украине тогда еще не было, или мы ее просто не могли услышать в общедоступных источниках. Кузьма был первопроходцем. Это были первые громкие произведения украинской электронной музыки… Кузьма очень любил Depeche Mode,

– вспомнила артистка.



Руслана и Кузьма / Фото из фейсбука певицы

Руслана отмечает, что "ранняя" музыка Кузьмы очень отличается от того Скрябина, которым его уже запомнила массовая аудитория.

"Вообще у Кузьмы можно выделить несколько этапов изменений музыкального имиджа. Я познакомилась тогда с тем "первым" Кузьмой – романтическим, электронным, немного депрессивным и в то же время очень вдохновенным… Когда тогда Кузьма выходил на сцену, у него даже другая манера поведения была. Он всегда был красивым и эффектным на сцене, но молодой "ранний" Кузьма срывал безумные аплодисменты, на концертах многие девушки просто визжали как на "Битлах" или "Роллингах" в 60-е", - рассказала исполнительница.

Мы встретились на "Студии Льва". Познакомились и сразу стали друзьями,

– подчеркнула Руслана.



Руслана и Кузьма / Фото из фейсбука певицы

Как музыкант Андрей "подкупил" коллегу своей жаждой экспериментов. Тогда он экспериментировал смело и было видно, что не заботится ни о попсе, ни о коммерции. То же делала и Руслана.

"Моя первая песня "Ты", и песня "Что-то зимно" из альбома "Язык Рыб" Кузьмы писались в одно время в одном месте. Там же писались "Птицы". Кстати, Кузьма часто обращался ко мне и я "писала" для его бэк-вокалы, делала разные вокальные гармонии. Мы много экспериментировали – он над своей музыкой, я над своей. И это нас объединило. Еще раз повторюсь: мы не волновались тем, чем сейчас все часто волнуются. как это будет продаваться, как это будет набирать просмотры и "лайки". Мы же тогда не думали ни о "лайках", ни о деньгах, ни о корпоративах. Мы вообще не пытались "лапать конъюнктуру". Мы полностью отдавались творчеству и своим мечтам. Еще раз скажу: Украина тогда только обрела независимость и во Львове была совсем другая атмосфера. Даже сейчас у Львова нет той атмосферы, которую он имел тогда", – вспомнила Руслана.

"Скрябин" – "Что-то зимно": смотрите видео онлайн

"Он меня всегда дергал: "Слышишь, мала, что надо делать, чтобы быть таким стройным, как ты?". Он всегда это любил говорить. И он всегда говорил: "Слышишь, мала, ходи, поржем". Он всегда называл меня "мала". Я не знаю, почему. И эта классическая фраза "Слышишь, мала, ходи, поржем". "Поржать" с Кузьмой… Больше и не с кем ржать. Реально от души и так, чтобы на всю жизнь, посмеяться можно было только с Кузьмой. И я это с ним делала. У меня Андрей всегда ассоциировался с наилучшим состоянием и настроением, которое только человек может переживать – позитив. Поэтому я болезненно переживала все его проблемы. Когда видела его расстроенным,то тоже имела плохое настроение. Я его всегда воспринимала как брата, пыталась быть с ним на одной волне... Кузьма всегда имела особое, возвышенное состояние... И вот его "Слышишь, мала, идем, поржем" – этой фразы уже было достаточно, чтобы "поржать"... просто так и без причины", – рассказала артистка.

А какая история, связанная с Кузьмой, для вас самая значимая?

"Да что тут даже думать… "Зеленка" в Днепре. ("зеленкой" артисты называют завершающий концерт тура, который за правило сопровождается не оскорбительными шутками артистов друг над другом, но так, чтобы это оставалось незаметным для зрителя – 24 Канал). У нас был общий тур с Кузьмой в 2012 году к Евро-2012. Кузьма в том числе был ведущим этого тура.

Он знал, что я соблюдаю строгую диету, ничего не ем. Всегда меня подкалывал этим. "Слышишь, у меня здесь на животе немного накопилось, можно я тебе отдам", – всегда ржал за меня. Так вот, в Днепре, уже в конце, когда я выступила, Кузьма вышел на сцену с тортом и говорит: "Это тебе, мала, за то, что ты не жрешь". И при всех этот торт мне в лицо… Вымазал меня полностью тем тортом. И все – я должна была облизываться, потому что шла прямая трансляция. Это все было на виду у многотысячной публики. Я никогда теперь не забуду, как меня Кузьма тортом накормил. Это, наверное, первый и последний раз в жизни, что я ела торт на сцене", – с улыбкой вспомнила Руслана.

Для меня Кузьма – это "Птицы". Это песня, которая, пожалуй, больше всего о самом Кузьме. Он умел летать. И он всех нас всегда звал летать. Просто не все слышали его подлинные призывы. Он многое написал такого, что мы смогли услышать только после его смерти. Мы не всегда углублялись в то, что он говорил нам. По его волшебной улыбке, люди не всегда прибегали к его чрезвычайно глубокому взгляду и глубоким словам, которые он нес. Если все переслушают песню "Птицы", как и весь альбом, то поймут то, что всю жизнь пытался сказать нам Кузьма,

– подчеркнула певица.

"Скрябин" – "Птицы": смотрите видео онлайн

Ни для кого не секрет, что Андрей обожал маму. Руслана рассказала, что Ольга Михайловна была для сына лучшим другом.

"Я понимала, как он любил свою маму не из-за его общения с Ольгой Михайловной, но и из-за того, как он с моей мамой общался. Так, как он мою "маман" обожал, как они вдвоем "ржали" – это нужно было еще видеть… Сразу было заметно, что у Андрея особое отношение к родителям Вообще у нас на Западе Украине отдельный культ семьи – отношения между родителями и детьми культивируются настолько, что возможно людям, которые воспитывались в "совковой парадигме", это и не всегда понятно. "Между родителями и детьми истинно дружеские отношения. Самый большой друг для нас – это мама. Для меня мама – это мой самый большой друг. Я видела, что для Андрея его мама тоже самый большой друг".

Я видела глаза мамы Андрея, когда мы прощались с Андреем… Тогда в ее глазах было видно, как сильно Андрей ее любил. Это было видно в ее взгляде. Было видно, что она была согрета его любовью.



Мама Андрея – Ольга Михайловна / Фото Анастасии Зазуляк, 24 Канал

Андрей вообще так любил мам, что он мою маму любил, как и свою. Он просто обожал слово "мама". Поэтому у него есть "Мам". Для него слово "мама" всегда было святым. И это такой респект! Очень редко такое встретишь в жизни. Не то чтобы среди артистов, а вообще. Среди моих друзей и знакомых не так много людей, так обожающих свою маму. Для меня мама – тоже все. У меня мама на первом месте. Не просто как слово, а как человек как друг. Она для меня все. Я и мама – мы остались одним целым. Я чувствовала, что для Андрея тоже.

Был момент в жизни Андрея достаточно трудный, связанный с политикой. И когда его мама это болезненно переживала, у него сердце краялось. Андрей был человеком, полностью принадлежавшим своей маме", – рассказала исполнительница.

"Феномен Андрея в его глазах… Достаточно было посмотреть его глаза и можно было понять, что такое душа. Андрей у меня ассоциируется с одним словом – душа. Это такая душа… И мне очень жаль, что я не могу его обнять. Единственное, чтобы я хотела, – это просто подойти и обнять его. И просто так постоять минуту. Мне этого было достаточно. Этого действительно сильно не хватает. Поэтому мое сердце сейчас его обнимает крепко и сильно. Я уверена, что все слова, которые я сказала, Андрей услышал"



Руслана и Кузьма / Фото из фейсбука певицы

Я очень сильно люблю его, – Женя Галич об интересном знакомстве и путешествии с Кузьмой

Лидер группы O.Torvald познакомился с Андреем Кузьменко в 2001 году на одном из фестивалей. У обоих артистов была диарея, Кузьма предложил Жене воду и сухари, чтобы у них была "общая диета". А после этого они проговорили весь вечер, много шутили, играли на гитаре. Так началась настоящая дружба.

"Скрябин" и Женя Галич – "Бультерьер": смотрите видео онлайн

До 2009 года Галич ни разу не бывал за границей. Андрей предложил вместе поехать в Ригу, Краков и Берлин. Помог сделать загранпаспорт, открыть визу, позаботился обо всем. И они отправились в путешествие, которое Женя запомнил на всю жизнь.

Если бы у меня была возможность поговорить с Кузьмой, что-то ему сказать, я бы поблагодарил за все то, что он для меня сделал, ведь он был моим другом. Я очень сильно люблю его. И он давал много советов, был подлинным. Это человек, который никогда не врал мне. Он никогда не врал о том, что делает и чем занимается. Его советы всегда были полезны. Скучаю по нему,

– признался музыкант.

А совет Кузьмы, который Женя выделил для себя и идет с ней по жизни, очень прост: "Жека, перестань врать сам себе. Делай то, что ты действительно хочешь. Не подстраивайся и делай так, как ты хочешь. Ибо то, что ты сейчас записал, – это адаптированная х*рня".

"Скрябин" – "Тот досадный мир": смотрите видео онлайн

Иван, только наоборот, – Ivan NAVI о том, как Кузьма придумал ему псевдоним

В 2015 году Андрей был членом жюри шоу "Пой как звезда". Иван был участником этого проекта, после выступления подошел к Кузьме, чтобы сфотографироваться. Артист с радостью согласился. Более того, дал свой номер телефона и пригласил на пиво. Тогда Иван сомневался, что Скрябин вспомнит его, но зря. Впоследствии они все-таки встретились, и, как оказалось, легендарный музыкант следил за творчеством своего коллеги, только начинавшего музыкальный путь. К тому времени Иван активно записывал каверы.

Он сказал: "Это все хорошо, но давай что-то свое. Я тебе даже псевдоним придумал, будешь NAVI". Говорю: "А чего NAVI?" "Иван, только наоборот, – объяснил Кузьма. – У тебя сложная фамилия для сцены (Сяркевич – 24 Канал), язык можно сломать",

– вспомнил исполнитель.



Андрей Кузьменко / Фото Ukrinform

С того времени Иван старается исповедовать жизненные ценности Андрея, быть очень обычным, как и он. Скрябин всегда говорил, что на сцене никогда не нужно играть. В жизни и на сцене нужно быть одинаковым, потому что зрители все видят и понимают.

"Феномен Кузьмы в его честности, откровенности. Я считаю, что это гениальный автор, тексты некоторых его песен действительно могут показаться пророческими. У нас не так много артистов, пишущих столь содержательные и глубокие тексты. И они актуальны всегда"

"Скрябин" – "Люби до смерти": смотрите видео онлайн

Всегда был откровенным с собой, – ROXOLANA о важности творчества Кузьмы

ROXOLANA не была знакома с Андреем Кузьменко лично. Но считает, что все творчество и жизнь Скрябина – огромный сборник важных цитат. Больше всего ей запомнилось выражение "отсутствие несчастья – это уже счастье".

Песня, которая у меня ассоциируется с Кузьмой – это, конечно, "Люди как корабли". Кроме того, что это моя любимая песня еще с детства, ровно год назад мы с командой ее перепели. В видеоработе на нее поднялись не профессиональные актеры, а волонтеры, медики и переселенцы с оккупированных территорий. Также этим треком я часто заканчиваю выступления.

"Скрябин" – "Люди как корабли": смотрите видео онлайн

ROXOLANA добавила, что если бы имела возможность пообщаться с Андреем, то хотела бы просто посидеть на кухне и искренне поговорить. Пообщаться о жизни или обычных простых темах. Ей было бы интересно поговорить о детстве Кузьменко, ведь она выросла в Брюховичах, где жили родители артиста. ROXOLANA признает, что смерть Андрея Кузьменко – одна из самых больших культурных потерь Украины.

Он всегда был за украинскую культуру, при чем за украинскую культуру в таком массовом понятном проявлении. Он всегда ее популяризировал и показывал, что украинская песня, украинский язык – это круто. Когда идут люди, действительно сердцем и душой любящие свою страну, язык и культуру – это действительно большая потеря.

"Феномен Кузьмы в том, что он никогда не изменял своим принципам и взглядам. Он всегда был откровенен с собой, и эта откровенность, подлинность – это то, что он вкладывал в свое творчество и распространял. Какие бы ни были времена, чтобы там не было в моде, какие бы ни были представления о том, какими должны быть суперзвезды шоубизнеса, он показывал себя максимально честным, даже когда эта трусость не была в моде, и при этом была суперзвездой. Вот мне кажется, что именно в этом парадоксе – феномен Кузьмы"

Умел быть родным и близким для незнакомых людей, – Злата Огневич о феномене Кузьмы

У певицы Златы Огневич не было дуэтов с Андреем Кузьменко, но приняла участие в записи новой версии известной песни "ВодаОгонь", композитором которой является музыкант Алексей Зволинский, а автором слов – Андрей Кузьменко. Но артистка рассказала, что ей с Кузьмой ассоциируется песня "Старые фотографии".

Она всегда мне нравилась, а сейчас приобрела другой, более глубокий смысл. Дома, которые покидают люди, спасаясь от войны, хранят воспоминания о жизни, мечтах, достижениях… Фото – как отпечаток тех, кого с нами уже нет.

"Скрябин" – "Старые фотографии": смотрите видео онлайн

Злата Огневич советует почитать книги Андрея Кузьменко, чтобы понять его и почувствовать рядом.

"Феномен Кузьмы о том, что он умел быть родным и близким для незнакомых людей. Вот таким, будто ты его давно знаешь и готов довериться и рассказать всю свою жизнь"

Мгновение, напоминающее детство, – YAROMIYA о знакомстве с Кузьмой

Исполнительница YAROMIYA знакома с Андреем Кузьменко лично. Тогда она работала в больнице в Сколе Львовской области. Тогда в медучреждение попала звезда, которую посещал музыкант. Тогда всем медикам хотелось познакомиться с Кузьмой – ей тоже повезло.

Знакомство было искренним, настоящим, очень львовским (поверьте, это было особое знакомство). Понимают эту атмосферу только львовяне. Мгновение, напоминающее детство, напоминает только подлинные эмоции. Помню, он был очень человечным и искренним! Еще есть автограф, который для меня получил хороший знакомый, зная мое увлечение Кузьмой.

YAROMIYA делится, что больше всего помнит песню "Скрябина" о маме. Она вдохновила певицу тоже написать трек о самой родной.

"Я помню одно, когда я работала в медицине, я и не подозревала, что буду артисткой и тоже выберу такой же творческий путь. Поверьте, быть медиком и артистом – это, как инь и янь. Но это круто! Ведь эту! дело продолжаю до сих пор", – призналась артистка.

"Скрябин" – "Мам": смотрите видео онлайн

К слову, Андрей Кузьменко тоже был медиком и учился в том же заведении, что и YAROMIYA. Она напоминает артиста толерантным, отзывчивым, сдержанным и искренним.

Если бы у YAROMIYA была возможность поговорить с Андреем, вот что она бы ему сказала: "Ты лучший! Твои песни – в самое сердечко!". Певица также ответила, почему смерть Кузьменко – такая большая потеря для страны.

Это трудно понять. Честно, я в это до сих пор не верю, в моей душе он жив. И песни и месседжи его тоже. Я много треков пою и часто слышу их на радио. А это значит одно: Кузьма – легенда!

"Скрябин" – "Места счастливых людей": смотрите видео онлайн