Именно Андрей Кузьменко привез Дзидзьо в Киев, показал, что такое шоу-бизнес, и научил "скорее думать, быстрее двигаться". Он был одним из первых, кому Михаил Хома показал свой комедийный образ, и кто взялся за его раскрутку.

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Это был талант, который имел очень хорошую ценность. Он был честен. Он мог говорить правдиво, остро, смешно, непопулярно, хорошо, агрессивно. Он был очень быстрым. Когда я приезжал, понимал, что мы как улитка и пантера,

– признался Дзидзьо.

Как Кузьма проучил Дзидзьо в Киеве

По словам Дзидзьо, Кузьма спешил жить и учил брать от жизни все. Он вспомнил, как ночевал у них со Светланой в Киеве, а к утру друг оставил его под дверью, потому что он опоздал на одну минуту.

"Мы с утра встали, договаривались на часов 9. Я вышел в 9:01, он поехал перед моим носом. Он никогда не ждал, и это без обид. Он просто очень быстро думал, двигался и учил, что не надо пропускать жизнь", – поностальгировал певец.

Михаил Хома со Скрябиным / Фото из соцсетей