Откровенный разговор состоялся в рамках проекта "Интервью24" специально ко дню рождения Кузьмы. 17 августа ему исполнилось бы 55 лет. Каков Андрей в воспоминаниях Русланы – читайте дальше.

К теме С любовью в день рождения: Руслана, Галич, Тополь и другие друзья с теплотой вспоминают Кузьму

Сразу стали друзьями, – как Руслана познакомилась с Андреем Кузьменко

Каким было знакомство с Андреем Кузьменко?

Мы познакомились на "Студии Льва" во Львове. Украина только-только обрела независимость. На всю Украину тогда было только три больших профессиональных студии – "Комора" в Киеве, еще одна студия в Кировограде, и, собственно, "Студия Льва" во Львове. Преимущественно вся тогдашняя рок-музыка писалась на этой "Студии Льва".

На "Студии Льва" я познакомилась не только с Кузьмой, но и встретила там своего мужа Сашу Ксенофонтова. Саша как раз и записывал Кузьму. Я видела полностью, как Кузьма работает, как они (Кузьма, Ростик и Шура) с Сашей сидели по ночам и выверяли саунд, биты, балансы. Электронной музыки в Украине тогда еще не было, или мы просто ее не могли услышать в общедоступных источниках. Кузьма был первопроходцем. Это были первые громкие произведения украинской электронной музыки… Кузьма очень любил Depeche Mode.



Руслана и Андрей Кузьменко / Фото из фейсбука певицы

"Ранняя" музыка Кузьмы очень отличается от того Кузьмы, которым его уже запомнила массовая аудитория… Вообще в Кузьме можно выделить несколько этапов перемен музыкального имиджа. Я познакомилась тогда с тем "первым" Кузьмой – романтическим, электронным, немного депрессивным и в то же время очень вдохновенным… Когда тогда Кузьма выходил на сцену, у него даже другая манера поведения была. Он всегда был красивым и эффектным на сцене, но молодой "ранний" Кузьма срывал безумные аплодисменты, на концертах многие девушки просто визжали как на "Битлах" или "Роллингах" в 60-е.

Мы встретились на "Студии Льва". Познакомились и сразу стали друзьями.

Как музыкант он "подкупил" меня своей жаждой экспериментов. Тогда он экспериментировал смело и было видно, что он не заботится ни о попсе, ни о коммерции. То же делала и я: я не заботилась ни о попсе, ни о коммерции. Моя первая песня "Ты", и песня "Что-то зимно" из альбома "Язык Рыб" Кузьмы писались в одно время в одном месте. Там же писались "Птицы". Кстати, Кузьма часто обращался ко мне и я "писала" для него бэк-вокалы, делала разные вокальные гармонии. Мы много экспериментировали – он над своей музыкой, я над своей. И это нас объединило. Еще раз повторюсь: мы не беспокоились о том, чем сейчас все часто беспокоятся. Все думают о том, как это будет продаваться, как это будет набирать просмотры и брани. Мы же тогда не думали ни о "лайках", ни о деньгах, ни о корпоративах. Мы вообще не пытались "лапать конъюнктуру". Мы полностью отдавались творчеству и своим мечтам. Еще раз скажу: Украина тогда только обрела независимость и во Львове тогда была совсем другая атмосфера. Даже сейчас у Львова нет той атмосферы, которую он имел тогда.

"Скрябин" – "Что-то зимно": смотрите видео онлайн

Какой совет или слова Скрябина вы запомнили на всю жизнь?

Он меня всегда дергал: "Слышишь, мала, что надо делать, чтобы быть таким стройным, как ты?" Он всегда любил это говорить. И он всегда говорил: "Слышишь, мала, идем, поржем". Он всегда называл меня "мала". Я не знаю почему. И эта классическая фраза "Слышишь, мала, идем, поржем". "Поржать" с Кузьмой… Больше и не с кем было ржать. Реально от души и так, чтобы на всю жизнь посмеяться можно было только с Кузьмой. И я с ним это делала. У меня в принципе Кузьма всегда ассоциировался с лучшим состоянием и настроением, которое только человек может переживать – позитив. Поэтому я всегда болезненно переживала все его какие-то проблемы. Видеть его расстроенным – значило тоже иметь плохое настроение. Я его всегда воспринимала как брата. Я старалась быть с ним на одной волне. Кузьма всегда имела особое, возвышенное состояние… И вот его "Слышишь, мала, идем, поржем" – этой фразы уже было достаточно, чтобы "поржать"… просто так и без причины.

Вымастил меня полностью, – как Кузьма на сцене бросил Руслане в лицо торт

Расскажите историю, связанную с Кузьмой, которая для вас самая значимая.

Да что тут даже думать... "Зеленка" в Днепре. ("зеленкой" артисты называют завершающий концерт тура, за правило сопровождающийся не оскорбительными шутками артистов друг над другом, но так, чтобы это оставалось незаметным для зрителя – 24 Канал). У нас был общий тур с Кузьмой в 2012 году к Евро-2012. Кузьма в том числе был ведущим этого тура.

Кузьма знал, что я соблюдаю строгую диету, ничего не ем. Всегда меня подкалывал с этим. "Слышишь, у меня здесь на животе чуть-чуть накопилось, можно я тебе отдам" – всегда ржав за меня. Так вот, в Днепре, уже в конце, когда я выступила, Кузьма вышел на сцену и вынес торт и говорит: "Это тебе мала, за то, что ты не жрешь". И при всех этот торт мне в лицо… Вымазал меня полностью тем тортом. И все – я должна была облизываться, потому что шла прямая трансляция. Это все было на виду у многотысячной публики. Я никогда теперь не забуду, как меня Кузьма тортом накормил. Это наверное первый и последний раз в жизни, что я ела торт на сцене.



Руслана и Андрей Кузьменко / Фото из фейсбука певицы

Он умел летать, – какая песня ассоциируется у Русланы с Кузьмой

Какая песня ассоциируется у вас с Кузьмой?

Конечно, все будут говорить о более раскрученных песнях. Для меня Кузьма – это "Птицы". Для меня песня "Птицы" – это песня, которая вообще о нем. Это песня, которая, пожалуй, больше всего о самом Кузьме. Он умел летать. И он всех нас всегда звал летать. Просто не все слышали его подлинные призывы.

Он многое написал такого, что мы смогли услышать только после его смерти. Мы не всегда углублялись в то, что он говорил нам. По его волшебной улыбке, люди не всегда вникали в его чрезвычайно глубокий взгляд и глубокие слова, которые он нес.

Если все переслушают песню "Птицы", как и весь альбом, то поймут то, что всю жизнь пытался сказать нам Кузьма.

"Скрябин" – "Птицы": смотрите видео онлайн

Она была согрета его любовью, – об особой любви Кузьмы к маме

Андрей обожал маму. Возможно, вы слышали от него какую-то историю об Ольге Михайловне, или какой-то момент, связанный с ней, который запомнился больше всего?

Я понимала, как он любил свою маму не из-за его общения с Ольгой Михайловной, но и из-за того, как он с моей мамой общался. Так, как он мою "маман" обожал, как они вдвоем "ржали" – это нужно было еще видеть... Сразу было заметно, что у Андрея особое отношение к родителям. Вообще, у нас на Западе Украине отдельный культ семьи – отношения между родителями и детьми культивируются настолько, что возможно людям, которые воспитывались в "совковой парадигме" это и не всегда понятно. Между родителями и детьми истинно дружеские отношения. Самый большой друг для нас – это мама. Для меня мама – это мой самый большой друг. Я видела, что для Андрея его мама тоже самый большой друг.

Я видела глаза мамы Андрея, когда мы прощались с Андреем… Тогда в ее глазах было видно, как сильно Андрей ее любил. Это было видно в ее взгляде. Было видно, что она была согрета его любовью.



Ольга Михайловна Кузьменко дома / Фото Анастасии Зазуляк, 24 Канал

Андрей, в принципе, настолько любил мам, что он мою маму любил, как и свою. Он просто обожал слово "мама". Поэтому у него есть "Мам". Для него слово "мама" всегда было святым. И это такой респект! Очень редко такое встретишь в жизни. Не то чтобы среди артистов, а вообще. Среди моих друзей и знакомых не так много людей, так обожающих свою маму. Для меня мама – тоже все. У меня мама на первом месте. Не просто как слово, а как человек, как друг. Она для меня все. Я и мама – мы остались одним целым. Я чувствовала, что для Андрея тоже.

Был момент в жизни Андрея достаточно трудный, связанный с политикой. И когда его мама это болезненно переживала, у него сердце сверкало. Андрей был человеком, полностью принадлежавшим своей маме.



Андрей Кузьменко с мамой / Фото из семейного архива

С неба Кузьма мне их просто надиктует, – о связи с Андреем после его смерти

Если бы у вас сейчас была возможность поговорить с Андреем, что бы ему сказали?

У меня эта возможность не исчезала. Можно сейчас как угодно относиться к моим словам, но я продолжаю держать духовную связь с Андреем. Я ни на секунду не теряла с ним духовную связь. Я вообще уверена, что Андрей мне очень помогает. Мой новый альбом, над которым я сейчас работаю и который вот-вот увидит свет… как-то кажется, "вдруг ни с того ни с сего" я начала сама писать тексты к своим песням, чего раньше никогда не делала. Более того, я пишу тексты на таком языке, который мне вообще не характерен – я на таком языке в быту не говорю. Я чувствую, что это тексты в стиле Леси Украинки, в стиле Ивасюка и в стиле Кузьмы. Я понимаю, что с неба Кузьма мне их просто надиктовывает. Я еще раз говорю, что можно к этим словам относиться как угодно. Но я искренне делюсь своими ощущениями в надежде, что люди тоже не потеряли связи с Андреем.

Те, кто его любили и любят, те, кто пели и поют его песни! Не теряйте связь с Андреем, потому что он с нами эту связь не потерял и не теряет. Он с нами остался. Не надо относиться к телесному и материальному миру, как к единственно истинному. У нас есть духовный мир и мы через духовный, немного другой свет – не тот, какой глаза видят, а то, какое сердце чувствует – через этот свет мы продолжаем с Андреем общаться.

Когда мы написали песню "Ты еще откроешь глаза", у меня было ощущение, что нам Андрей сверху просто надиктовал и музыку, и слова… Мы с Сашей в одну секунду между собой переглянулись и я сказала: "Саш, это Андрей с нами сейчас делает ".

Руслана и А.Ксенофонтов – "Ты еще откроешь глаза": смотрите видео онлайн

Мы втроем довольно часто были в студии. И довольно часто втроем делали музыку. Когда Андрея не стало, скажем так, телесно, его дух не перестал быть с нами в студии. Потому я с Андреем говорила, говорю и буду говорить. Я чувствую его в своем сердце.

Это истинно свободный человек, – о патриотизме Кузьмы и его любви к Украине

Почему смерть Андрея Кузьменко является одной из самых больших культурных потерь Украины?

Ибо это часть нас. Андрей был частью всех нас. Мы такие и есть, каким был Андрей. И даже не был, а есть. Он навсегда останется. Андрей – это и есть истинная Украина: улыбающаяся, счастливая, креативная, обезбашенная, драйвовая, рок-н-рольная. Если посмотреть на Кузьму – это и есть наш дух. Андрей очень многих вдохновлял именно на смелую и творческую жизнь.

Человек, считающий себя украинцем, всегда смело творит и никогда не оглядывается по сторонам. Это человек, живущий так, как хочет. И это истинно свободный человек. Андрей и есть истинно свободный человек. Свободным по духу.

Поэтому, когда мы перестали его видеть, нам показалось, что на какую-то часть мы потеряли эту свободу, которую он показывал нам со сцены. Через музыку и через сцену можно многое сказать больше, чем словами. И он нам это говорил. Поэтому нам его вдохновение было важно. Когда его не стало, мы частично утратили это вдохновение. Теперь мы только по воспоминаниям и впечатлениям общения с ним имеем это вдохновение. Конечно, будь он сейчас рядом с нами и просто улыбнулся, мы бы снова чувствовали, что такое быть действительно свободным человеком.

В чем парадокс Кузьмы?

В его глазах… Достаточно было посмотреть его глаза и можно было понять, что такое душа. Андрей у меня ассоциируется с одним словом – душа. Это такая душа… И мне очень жаль, что я не могу его обнять.

Единственное, чтобы я хотела, – это просто подойти и обнять его. И просто так постоять минуту. Мне этого было достаточно. Этого действительно сильно не хватает.

Поэтому мое сердце сейчас его обнимает крепко и сильно. Я уверена, что все слова, которые я сказала, Андрей услышал.



Портрет Кузьмы дома у его родителей / Фото Анастасии Зазуляк, 24 Канал