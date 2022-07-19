"Танцы со звездами", "Взвешенные и счастливые": телешоу, в которых участвовала Руслана Пысанка

Легендарная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля. Она запомнилась зрителям не только талантом, но и участием в различных телевизионных проектах.

Любимица телезрителей всегда была смела, не боялась вызовов и экспериментов. На телеэкранах ее можно было увидеть в танцах, физических состязаниях, пении. Да еще многое она не успела реализовать. Беспощадная болезнь унесла Руслану Писанку.

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В каких популярных шоу знаменитость успела поучаствовать и продемонстрировала свои таланты – узнайте дальше.

"Танцы со звездами"

В 2006 году на украинском телевидении началась эпоха развлекательных шоу. Одним из самых популярных стал проект "Танцы со звездами". Актриса танцевала в паре с Николаем Коваленко. Эта пара сумела завоевать сердца телезрителей, заняла третье место.



Учасники 1 сезона "Танцев со звездами" / Фото из инстаграмма Влада Ямы



Руслана Пысанка на "Танцах со звездами" / Скриншот с видео

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"Звезда+Звезда"

В 2010 году актриса стала участницей телевизионного проекта "Звезда+Звезда", в котором 14 знаменитостей выступали в парах с известными певцами. Известные пары боролись за звание самых поющих. Писанка пела в дуэте с украинским оперным певцом Владимиром Гришко, но не победила.

Руслана Писанка в проекте "Звезда+Звезда": смотрите видео онлайн

"Вышка"

В 2013 году Писанка приняла участие в реалити-шоу "Вышка". Цель этого проекта – проверить звезд на смелость. Адаптации программы вышли во многих странах мира, показали ошеломляющие рейтинги.

Тренером участников в Украине был Илья Кваша – профессионал по прыжкам в воду, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, семикратный чемпион Европы, бронзовый призер Кубка мира, победитель этапов Мировой серии. Выступления знаменитостей оценивали Владимир Зеленский, Тамара Токмачева, Дмитрий Саутин.

Руслана Пысанка в этом реалити-шоу заняла 5-е место.

Руслана Писанка в реалити-шоу "Вышка": смотрите видео онлайн

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"Взвешенные и счастливые"

В 2017 году Руслана вместе с мужем Игорем Исаковым была участницей реалити-шоу "Взвешенные и счастливые". В шоу принимают участие люди с ожирением или избыточным весом, соревнующиеся за денежный приз, потеряв наибольший процент веса по отношению к своему первоначальному весу.

Игорь и Руслана боролись за победу в семейном сезоне. Они дошли до финала, но выбыли там по зрительскому решению.

Руслана Пысанка с мужем в шоу "Взвешенные и счастливые"