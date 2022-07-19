Руслана Писанка умерла в Германии, куда уехала из-за войны. Там у нее диагностировали тяжелую болезнь, однако пока неизвестно, какую именно. Руслана вела личную борьбу, но не смогла победить в ней. Ее жизнь оборвалась на 57-м году.

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Карьера в кино и на телевидении

Руслана Писанко окончила Киевский Государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1995 году сыграла свою первую главную роль в фильме "Москаль-чарівник". Именно этот фильм получил несколько почетных премий. Руслана получила за свою игру Государственную премию Украины имени Александра Довженко.

Фрагмент из фильма "Москаль-чарівник": смотрите видео онлайн

В 1996 году Писанка начала работу в телевизионном агентстве "Окна", где была режиссером информационной программы "Вести" и тележурнала "Люди". Впоследствии стала ведущей "Погоди", которую вела на телеканале "Интер" 7 лет.



Руслана Пысанка вела "Погоду" / Фото "1+1"

Среди киноработ Писанки есть немало тех, которые и сегодня пользуются популярностью: минисериал "Чорна рада", "Кілька любовних історій", "Кавказька полонянка", "Кріпосна", "Три мушкетери", "1+1 удома".

Писанка стала любимицей телезрителей, поэтому ее все чаще приглашали в телепроекты. В частности, в 2008 году она вместе с Владимиром Зеленским стала ведущей реалити-шоу "Службовий романс" .

В кино звезда снималась до 2015 года. Тогда она решила сделать перерыв в кинокарьере и предпочла работу в театре. В кино вернулась в 2019 году, сыграв роль артистки Нежинского театра Алевтины Канатоходовой в костюмированной драме "Кріпосна" .



Руслана Пысанка в сериале "Кріпосна" / Фото СТБ

В 2020 году состоялась премьера детективного сериала "Філін", где Писанка сыграла главную роль. Это была первая за 20 лет многосерийная картина, в которой Руслана получила большую роль.

Работа за границей

В 1999 году Руслана сыграла роль ведьмы Горпины в ленте польского режиссера Ежи Гофмана "Вогнем і мечем".

"Вогнем і мечем". В 2003 году Писанку пригласили работать в москву . Там она была ведущей программы "Принцип домино" на телеканале НТВ. В том же году стала соведущей программы Страна советов.

. Там она была ведущей программы "Принцип домино" на телеканале НТВ. В том же году стала соведущей программы Страна советов. В 2007 году актриса поработала с голландским режиссером Йосом Стеллингом в комедийном фильме "Душка", где сыграла мать главного героя.

Участие в телешоу

В 2006 году на украинском телевидении началась эпоха развлекательных проектов. Именно в этом году состоялась премьера популярного шоу "Танці з зірками" , где Писанка стала одним из участников. Тогда в паре с Николаем Коваленко заняла 3-е место.

Руслана выходила на паркет с Владимиром Зеленским, который вместе с Еленой Шоптенко победил в первом сезоне танцевального проекта.



Участники 1 сезона "Танців з зірками" / Фото из инстаграмму Власть Ямы

В 2010 году Писанка пела в дуэте с оперным певцом Владимиром Гришко в проекте "Зірка+Зірка" .

. В 2013 году была участницей реалити-шоу "Вишка", где в финале заняла 5 место.

Руслана Писанка в реалити-шоу "Вишка": смотрите видео онлайн

В 2017 году Руслана вместе с мужем Игорем Исаковым была участницей реалити-шоу "Зважені та щасливі".

Личная жизнь

Любимая зрителей дважды была замужем. Первым ее избранником стал телеоператор Иван, с которым в гражданском браке актриса прожила более 5 лет.

С бизнесменом Игорем Исаковым знаменитость познакомилась в социальной сети. Они поженились в 2012 году. Детей у супругов не было.