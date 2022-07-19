Звездная коллега теперь покойной Русланы Писанки подробнее рассказала о последних месяцах ее жизни. Она сообщила, что несколько месяцев до своей смерти телеведущая похоронила свою маму.

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Руслана Писанка потеряла маму незадолго до смерти

Ольга Сумская рассказала, что Руслана Писанка потеряла маму уже тогда, когда была в Германии. Поэтому она видела захоронения по видеосвязи. О прощании позаботился мужчина ведущей Игорь.

Руся никому ничего не говорила. Мы общались две недели назад, планировали вместе сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту ужасную новость. Руся рассказывала мне, как прятала маму по вайберу, потому что она уже была тогда в Германии, когда Игорь всем занимался.

– погребением мамы Русланы.

"Она сочувствовала мне по поводу потери нашей мамы в феврале. Рассказала об операции на ноге, которую сломала до войны на спектакле, как врачи собирали ее по кусочкам. Сколько лет мы вместе в театральной антрепризе, сколько сыграно прекрасных спектаклей! Более харизматичной актрисы и личности тяжело представить. Мы могли говорить часами обо всем", – добавила Сумская.

Также актриса добавила, что Руслана Писанка тяжело пережила смерть брата несколько лет назад, бывшего кинооператора. "Я видела, как ей тяжело, но она не подала знака. Никто не знал о ее боли. На публике – это всегда фейерверк эмоций, обаяния, таланта и хорошего юмора…".

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Последние видео Русланы Писанки

В инстаграме телеведущая освещала войну России против Украины и сообщала о важных событиях. В последний раз она обращалась к зрителям в марте, когда рассказывала о концерте Save Ukraine.

Мы свою свободу никому не отдадим и будем драться до последнего. Мы победим! Вместе с вами, вместе с вашей поддержкой, с поддержкой всей Европы, всего мира,

– говорила Руслана Пысанка.

Последнее видео Писанки в инстаграмме:

Впрочем, телеведущая впоследствии появлялась и на экранах телевизоров. В мае она в последний раз показалась в эфире "Твоего дня" и рассказала, что находится в Германии.