Ее Величество всегда очаровывает элегантностью. На днях королева Летиция продемонстрировала публике нежный и яркий образ, который безупречно подойдет как для работы, так и для прогулок.
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Яркий look королевы Летиции
Испанская королева надела ярко-розовое платье длины ниже колен. Платье имело четвертные рукава и лаконичное декольте. Талию Летиция подчеркнула тонким розовым ремешком. Поскольку платье сшито из легкой ткани, то хорошо подойдет для жаркой погоды. Такой look Ее Величество соединила с красивыми эспадрильями, имевшими вставки в тон платья. Среди аксессуаров аутфит завершили маленькие серьги-кольца.
Летиция распустила и вложила в легкие локоны. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах.
Королева Летиция в розовом платье / Фото из инстаграмма Royal Fashion Police
Выходы членов монарших семей: последние образы
- На премьере фильма в Лондоне Кейт Миддлтон надела роскошное вечернее платье черного цвета с белыми вставками на плечах.
- Во время еще одного выхода с любимым принцом Уильямом герцогиня Кембриджская одевала черные классические брюки, молочную кофту и светло-бежевый пиджак. Образы Кейт и Уильям завершили сине-желтыми значками, которые повесили у сердца. Супруги во время всей войны поддерживают Украину и ее народ.
- Елизавета II надела на рабочую встречу желтый наряд с синими цветами в шляпке. Таким образом, Ее Величество без слов поддержалf Украину. Перед этим королева побывала на конном шоу по случаю платинового юбилея своего правления. Тогда возникла на красной дорожке в голубом платье, расшитом камнями, и серой шали, которую накинула поверх нее.
- Королева Иордании тоже очаровала весенним образом. На одной из рабочих встреч Рания была в белых брюках бермудах и цветной блузе.