Ее Величество всегда очаровывает элегантностью. На днях королева Летиция продемонстрировала публике нежный и яркий образ, который безупречно подойдет как для работы, так и для прогулок.

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Яркий look королевы Летиции

Испанская королева надела ярко-розовое платье длины ниже колен. Платье имело четвертные рукава и лаконичное декольте. Талию Летиция подчеркнула тонким розовым ремешком. Поскольку платье сшито из легкой ткани, то хорошо подойдет для жаркой погоды. Такой look Ее Величество соединила с красивыми эспадрильями, имевшими вставки в тон платья. Среди аксессуаров аутфит завершили маленькие серьги-кольца.

Летиция распустила и вложила в легкие локоны. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах.



Королева Летиция в розовом платье / Фото из инстаграмма Royal Fashion Police

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