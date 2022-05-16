Королева с детства обожала ездить верхом. Сейчас у 96-летней Ее Величества проблемы с мобильностью, она крайне редко приходит на публичные мероприятия. Но конную выставку в Виндзорском замке не смогла пропустить.

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Королева Елизавета II побывала на конной выставке

Мероприятие было проведено в рамках празднования платинового юбилея правления королевы. Конное шоу называлось "Галопом по истории". На него приехала вместе с принцем Эдвардом и его женой графиней Софи.

Ее Величество очаровала красотой. Для торжественного мероприятия Елизавета II надела голубое платье, расшитое камнями, а сверху накинула серую шаль. Из обуви выбрала любимые туфли Anello&Davide, а в руках была кожаная сумка Launer. Волосы королевы вложили в фирменную прическу, на этот раз она обошлась без головного убора. На губах красовалась красная помада, а завершили образ украшения.



Королева Елизавета II на конной выставке / Фото Getty Images

На лице Елизаветы II сияла улыбка. Похоже, что она очень рада побывать на таком мероприятии.



Королева Елизавета II на конной выставке / Фото Getty Images

Напомним, ранее королевский дворец сообщал, что теперь Ее Величество будет редко появляться на публике. Причиной тому стали проблемы с подвижностью. Представители дворца будут подтверждать присутствие королевы на том или ином событии только в день, когда она должна состояться. Поэтому выходы Елизаветы II теперь являются приятным бонусом для любителей монаршей семьи.