Її Величність завжди зачаровує елегантністю. Днями королева Летиція продемонструвала публіці ніжний та водночас яскравий образ, який бездоганно підійде як для роботи, так і для прогулянок.

Дивіться також Меган Маркл вшанувала жертв стрілянини у початковій школі в Техасі: фото неофіційного виходу

Яскравий look королеви Летиції

Іспанська королева одягнула яскраво-рожеву сукню довжини нижче колін. Вбрання мало четвертні рукави та лаконічне декольте. Талію Летиція підкреслила тонким рожевим ремінцем. Оскільки сукня пошита з легкої тканини, то добре підійде для спекотної погоди. Такий look Її Величність поєднала з красивими еспадрильями, що мали вставки в тон сукні. Серед аксесуарів аутфіт довершили маленькі сережки-кільця.

Волосся Летиція розпустила та вклала у легкі локони. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах.



Королева Летиція у рожевій сукні / Фото з інстаграму Royal Fashion Police

Виходи членів монарших сімей: останні образи