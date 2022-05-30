Її Величність завжди зачаровує елегантністю. Днями королева Летиція продемонструвала публіці ніжний та водночас яскравий образ, який бездоганно підійде як для роботи, так і для прогулянок.
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Яскравий look королеви Летиції
Іспанська королева одягнула яскраво-рожеву сукню довжини нижче колін. Вбрання мало четвертні рукави та лаконічне декольте. Талію Летиція підкреслила тонким рожевим ремінцем. Оскільки сукня пошита з легкої тканини, то добре підійде для спекотної погоди. Такий look Її Величність поєднала з красивими еспадрильями, що мали вставки в тон сукні. Серед аксесуарів аутфіт довершили маленькі сережки-кільця.
Волосся Летиція розпустила та вклала у легкі локони. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах.
Королева Летиція у рожевій сукні / Фото з інстаграму Royal Fashion Police
Виходи членів монарших сімей: останні образи
- На прем'єру фільму у Лондоні Кейт Міддлтон одягнула розкішну вечірню сукню чорного кольору з білими вставками на плечах.
- Під час ще одного виходу з коханим принцо Вільямом герцогиня Кембриджська одягала чорні класичні штани, молочну кофту та світло-бежевий піджак. Образи Кейт і Вільям довершили синьо-жовтими значками, які почепили біля серця. Подружжя під час усієї війни підтримує Україну та її народ.
- Єлизавета ІІ одягнула на робочу зустріч жовте вбрання з синіми квітами в капелюшку. Таким чином Її Величність без слів підтримала Україну. Перед цим королева побувала на кінному шоу з нагоди платинового ювілею свого правління. Тоді постала на червоній доріжці у блакитній сукні, розшитій камінням, та сірій шалі, яку накинула поверх неї.
- Королева Йорданії також зачарувала весняним образом. На одній з робочих зустрічей Ранія була в білих штанах бермудах і кольоровій блузі.