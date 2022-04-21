21 апреля герцоги совершили рабочий выход в Лондоне. Они пообщались с вернувшимися из Украины волонтерами, а также с помощью видеосвязи пообщались с теми, кто сейчас помогает на территории нашей страны.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали Украину

Таким образом супруги в очередной раз выразили поддержку Украине. Кейт и Уильям следят за происходящими в нашей стране событиями и приехали узнать, что еще нужно беженцам из Украины. Комитет по чрезвычайным ситуациям уже собрал для Украины 366 миллионов долларов. Руководитель организации "Спасите детей в Украине" сейчас находится в Киеве и рассказала, что эти средства помогут существенно расширить работу в Украине.

Мы особенно обеспокоены разрушительным воздействием на детей, и эти средства означают, что мы можем гарантировать, что дети получат высококачественный уход и поддержку сейчас и в ближайшие месяцы.

– сказала она.



Герцоги Кембриджские на встрече с волонтерами / Фото Getty Images

Герцог и герцогиня снова дополнили свои образы значками с флагом и белым сердцем. Кейт Миддлтон надела черные классические брюки, молочную кофту и светло-бежевый пиджак. Волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Среди украшений выбрала лаконичные серьги.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Отметим, что королевская семья Великобритании никогда не забывает об Украине. В пасхальном поздравлении принц Чарльз упомянул об украинских беженцах.