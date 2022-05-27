Визит Меган Маркл в техасский город Увалди был неофициальным. Принц Гарри не был рядом с любимой.

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Меган Маркл почтила жертвы стрельбы в Техасе

Жена принца Гарри приехала в Увалди, как мать. Она выразила свои соболезнования и лично поддержала людей, переживающих невероятное горе.

Меган Маркл положила букет белых роз, перевязанных фиолетовой лентой, к кресту для 10-летней Узии Гарсии. Девочка стала одной из 19 учащихся, погибших во время стрельбы.

Меган Маркл почтила жертв стрельбы в Техасе / Фото из инстаграмма Archewell

Стрельба в Техасе: главное