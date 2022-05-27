Визит Меган Маркл в техасский город Увалди был неофициальным. Принц Гарри не был рядом с любимой.
Смотрите также Отца Меган Маркл госпитализировали после инсульта, – СМИ
Меган Маркл почтила жертвы стрельбы в Техасе
Жена принца Гарри приехала в Увалди, как мать. Она выразила свои соболезнования и лично поддержала людей, переживающих невероятное горе.
Меган Маркл положила букет белых роз, перевязанных фиолетовой лентой, к кресту для 10-летней Узии Гарсии. Девочка стала одной из 19 учащихся, погибших во время стрельбы.
Меган Маркл почтила жертв стрельбы в Техасе / Фото из инстаграмма Archewell
Стрельба в Техасе: главное
- 25 мая 18-летний парень открыл огонь в начальной школе города Увалди в американском штате Техас. В школе учатся ученики 2 – 4 классов.
- Губернатор города Грег Эбботт сообщил, что стрелку ликвидировали.
- В результате стрельбы погибли 19 учеников и 2 учителя.
- В больницу попали 15 раненых детей, пострадал 45-летний мужчина. В критическом состоянии находятся 66-летняя бабушка и 10-летняя девочка.
- Также ранения получили двое полицейских.
- Стрелял 18-летний Сальвадор Рамос. Кроме чужих людей он ранил свою бабушку.
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал ужасную трагедию. Он подчеркнул, что родители погибших детей уже никогда не будут такими, как раньше. Они больше никогда не смогут обнять своего ребенка, увидеть его.
- Президент США призвал обратить внимание на законы о контроле над оружием. Он устал от этого и нужно действовать, а не говорить, что эти трагедии нельзя повлиять.