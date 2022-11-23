Рождественский каток и огоньки: Кристина Горняк показала, как Вена готовится к праздникам

23 ноября 2022 , 13:00
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Источник:

инстаграмм Кристины Горняк

Европа уже готовится к рождественским праздникам. Улицы городов украшают праздничные гирлянды, на центральных площадях устанавливают большие елки. Кристина Горняк показала, какая сейчас атмосфера в Вене.

Жена Владимира Остапчука уехала в Вену не просто на отдых. Похоже, она планирует остаться там на целую зиму. Кристина арендовала квартиру, много времени проводит с подругами.

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Как Вена готовится к Рождеству

Уже через месяц в Австрии будут отмечать Рождество. Это особое, магическое время года, которого Украине сейчас очень не хватает. Кристина Горняк прогулялась по улочкам города и показала атмосферу, которая там сейчас царит.

Витрины магазинов и центральные улицы уже украсили рождественскими декорациями, установили огромный каток, а также праздничную ярмарку. Сейчас такой атмосферы очень не хватает в Украине. Мы мечтаем о рождественском чуде – мире в нашем государстве.

Обожаю такие гирлянды и мечтаю, чтобы они поскорее светили в нашем Киеве. Во всей Украине под мирным небом!
– написала Кристина под видео.

  • Напомним, в начале ноября Ирина Федишин показывала рождественские украшения в Ирландии. Там артистка была с благотворительным концертом.
  • А нидерландская модель Роми Стрейд уже украсила новогоднюю елку.
  • К праздникам начали готовиться и в Белом доме. Первая леди Джилл Байден показала огромную елку, которую установят там.
Автор: Христина Кобак