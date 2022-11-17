Ленты соцсетей наполнены атмосферными кадрами. Украинские звезды также делятся фотографиями, видео, все в предвкушении праздника, которого нам очень не хватает. 24 канал собрал реакции знаменитости на это тревожное, но снежное утро.
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Екатерина Репяхова
"Доброе утро", – написала блогерка в сторис и показала, какой вид сегодня увидела из окна.
Снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Репяховой
Леся Никитюк
В это снежное утро блоггерка не обошлась без шуток. В сторис она показала прогулку с домашним любимцем.
Леся Никитюк на прогулке с собачкой / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки
Слава Демин
"Киев, с первым снегом! А в вашем городе выпал снег?", – написал ведущий в сторис.
Снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Славы Демина
Анна Неплях
Первый снег в Киеве показала и участница 10 сезона "Холостяка" Анна Неплях.
Снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Неплях
Оля Цыбульская
А Олю Цыбульскую первый снег застал во Львове.
Снег во Львове / Скриншот инстаграм-сторис Цыбульской
Наталья Денисенко
"Вот так! С первым снегом! Нам всем надо пережить эту зиму", – написала актриса в сторис.
Первый снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Денисенко
В соцсетях других знаменитостей также немало атмосферных кадров снега, который ночью засыпал улицы столицы и других городов.
Первый снег в Украине / Скриншоты инстаграм-сторис звезд