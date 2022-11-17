Ленты соцсетей наполнены атмосферными кадрами. Украинские звезды также делятся фотографиями, видео, все в предвкушении праздника, которого нам очень не хватает. 24 канал собрал реакции знаменитости на это тревожное, но снежное утро.

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Екатерина Репяхова

"Доброе утро", – написала блогерка в сторис и показала, какой вид сегодня увидела из окна.



Снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Репяховой

Леся Никитюк

В это снежное утро блоггерка не обошлась без шуток. В сторис она показала прогулку с домашним любимцем.



Леся Никитюк на прогулке с собачкой / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки

Слава Демин

"Киев, с первым снегом! А в вашем городе выпал снег?", – написал ведущий в сторис.



Снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Славы Демина

Анна Неплях

Первый снег в Киеве показала и участница 10 сезона "Холостяка" Анна Неплях.



Снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Неплях

Оля Цыбульская

А Олю Цыбульскую первый снег застал во Львове.



Снег во Львове / Скриншот инстаграм-сторис Цыбульской

Наталья Денисенко

"Вот так! С первым снегом! Нам всем надо пережить эту зиму", – написала актриса в сторис.



Первый снег в Киеве / Скриншот инстаграм-сторис Денисенко

В соцсетях других знаменитостей также немало атмосферных кадров снега, который ночью засыпал улицы столицы и других городов.

Первый снег в Украине / Скриншоты инстаграм-сторис звезд