Большинство стран мира отметят Рождество 25 декабря. Еще задолго до празднования на улицах городов создают праздничное настроение, украшая их разными декорациями.

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Ирина Федишин показала рождественские декорации в Дублине

Артистка выступила в этом городе с благотворительным концертом. Вместе с сыном Ирина позировала на фоне праздничных декораций. Сразу чувствуется атмосфера праздника, которой в Украине в этом году не хватит.

Федишин позировала на камеру в пальто насыщенного голубого цвета и белых кроссовках. Белокурые волосы уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и темной помадой на губах.

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Роми Стрейд уже украсила елку

Нидерландская модель Роми Стрейд уже украсила елку. Она опубликовала праздничное видео из дома. На ролике Роми изображена, держа дочь на руках. Сейчас звезда готовится стать мамой. Она находится в особом состоянии и решила придать еще больше праздничности этому периоду ожидания.

"Рано?", – написала модель под видео.