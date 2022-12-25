В марте 2022 года самая известная в мире больница для онкобольных детей Сент-Джуд эвакуировала в город Мемфис украинцев, лечение которых стало невозможным из-за вторжения России. На Рождество подарки им сделали сами Джилл и Джо Байдены. В записке они указали, что "шлют всю свою любовь в этот праздничный сезон".

Не упустите Кейт Миддлтон пригласила детский хор из Украины на свой рождественский концерт: неожиданные кадры

Байдены отправили подарки онкобольным детям из Украины

В начале этого года Сент-Джуд пригласил украинских онкобольных детей в Соединенные Штаты, чтобы продолжить их лечение. Вскоре после того, как они прибыли, я пошла в Сент-Джуд, чтобы поздравить этих стойких детей и их семьи. В это Рождество мы с Джо думаем об этих семьях,

– написала Джилл Байден.

"Мы благодарны за вашу доброту и поддержку для этих семей из Украины, которые оказались в таких чрезвычайных обстоятельствах. Нам за честь заботиться о них", – отреагировали в больнице Сент-Джуд.

Байдены передали подарки детям из Украины / Фото с инстаграма первой леди США

Записка от Байденов для детей из Украины / Фото с инстаграма первой леди США

Интересно, что эти подарки президентские супруги упаковали накануне визита Зеленского в США. Джилл и Джо Байдены встретили его на южном входе Белого дома в символических нарядах. На первой леди было голубое пальто, а на президенте – сине-желтый галстук в диагональную полоску. В нем он, кстати, изображен на рождественском фото с женой.

Напомним, украинский шоу-биз, как и весь мир, бурно отреагировал на речь Зеленского в Конгрессе США, которую успели сравнить со спичем Уинстона Черчилля в 1941 году. Певица Джамала, например, показала неопубликованные фото из Офиса Президента на Банковой и призналась, что все проплакала.