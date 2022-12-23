Личную встречу с Зеленским Джамала и ее муж Сеит-Бекир имели в Офисе Президента 29 ноября. Владимир давал своему эксколезу наставления перед поездкой за океан, а та взамен благодарила его за его работу.

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Через 3 недели Владимир Зеленский также отправился с визитом в США, где увидел Байдены и выступил в Конгрессе. Историческая встреча облетела все заголовки газет и СМИ, а его речь с трибуны уже давно разобрана в цитаты. Джамала написала в новом сообщении в инстаграмме, что плакала всю речь, когда слушала его. Также она поделилась фотографиями из ОП, которые из-за отсутствия времени и занятости забыла опубликовать.

Историческое выступление Зеленского в Конгрессе США: видео онлайн

"Поняла, что не успела раньше опубликовать здесь эти фотографии, поэтому делаю это сейчас. Горжусь!" – добавила Джамала под публикацией.

На них победительница Евровидения-2016 стоит в бежевом жакете с президентом, который, похоже, оставил автограф на пластинке пятого студийного альбома "Крылья".

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Отметим, что Джамала также встречалась с президентскими супругами Байденов в Белом доме. Там она выступила в дуэте с Hozier и поблагодарила главу США за поддержку Украины.