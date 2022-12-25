Событие проходило за закрытыми дверями 15 декабря в Вестминстерском аббатстве, где приехали ближайшие родные Кейт из королевской семьи, включая короля Чарльза III. Трансляция концерта состоялась 24 декабря в 19:00 на канале ITV1, а чтобы пощекотать интересы подданных, принц и принцесса Уэльски публиковали короткие тизеры с концерта.

К слову Кейт Миддлтон в блестках на рождественском концерте: в сети показали сказочный тизер

В последнем из них можно увидеть, как в величественном лондонском здании пел детский хор украинских беженцев St. Mary's Ukrainian School. Их лично пригласила Кейт Миддлтон, чтобы те спели для британцев и своих родителей, которые сейчас находятся в Украине на передовой.

Украинский детский хор на концерте Кейт Миддлтон: видео

Как рассказали в британских изданиях Daily Mirror, Daily Mail, Daily Telegraph, Financial Times, Hello Magazine, первые полосы которых облетела новость о выступлении украинских детей, принцесса Уэльская пообщалась с маленькими украинцами лично и похвалила их "мужество". Школьный хор она описала как "прекрасный пример того, как найти источники счастья, смысла и комфорта" во время войны.

Чтобы родители детей смогли увидеть, как выступили их отпрыски перед королевской семьей, записи отправят в Украину. Журналисты рассказали, что один из детей в хоре рассказал, что его отец в Харькове перед концертом сказал ему, как он гордился им и был поражен, когда узнал, что его сын будет петь в Вестминстерском аббатстве перед королевской семьей. Мальчик из Мариуполя также назвал их выступление "суперкрутым" и рассказал, что ему было сложно изучить английский текст колядки Away in a Manger перед концертом.

Директор украинской школы Святой Марии Инна Григорович комментировала выступление детей так: "Кто бы мог подумать, что принцесса Уэльская подарит нам эту сцену в Вестминстерском аббатстве? Это будет с нами на всю жизнь".



Кейт Миддлтон пригласила детей из Украины спеть на рождественском концерте / Фото из инстаграмма принцессы



Выступление маленьких украинцев на концерте Кейт Миддлтон в Лондоне / Фото из инстаграмма школы

Поклонники королевской семьи из Украины поблагодарили в комментариях под видео за поддержку Украины даже на таком личном рождественском мероприятии. Они еще раз убеждаются, как Великобритания выражает свою заботу и поддержку даже в мельчайших ее проявлениях.