У березні 2022 року найвідоміша у світі лікарня для онкохворих дітей Сент-Джуд евакуювала до міста Мемфіс українців, лікування яких стало неможливим через вторгнення Росії. На Різдво подарунки їм зробили самі Джилл та Джо Байдени. У записці вони вказали, що "шлють усю свою любов у цей святковий сезон".

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Байдени відправили подарунки онкохворим дітям з України

На початку цього року Сент-Джуд запросив українських онкохворих дітей до Сполучених Штатів, щоб продовжити їхнє лікування. Невдовзі після того, як вони прибули, я пішла до Сент-Джуда, щоб привітати цих стійких дітей та їхні родини. Цього Різдва ми з Джо думаємо про ці сім'ї,

– написала Джилл Байден.

"Ми вдячні за вашу доброту та підтримку для цих родин з України, які опинились у таких надзвичайних обставинах. Нам за честь піклуватися про них", – відреагували в лікарні Сент-Джуд.

Байдени передали подарунки дітям з України / Фото з інстаграму першої леді США

Записка від Байденів для дітей з України / Фото з інстаграму першої леді США

Цікаво, що ці подарунки президентське подружжя спакувало напередодні візиту Зеленського до США. Джилл і Джо Байдени зустріли його на південному вході Білого дому в символічних вбраннях. На першій леді було блакитне пальто, а на президенті – синьо-жовта краватка в діагональну смужку. У ній він, до речі, зображений на різдвяному фото з дружиною.

Нагадаємо, український шоу-біз, як і весь світ, бурхливо відреагував на промову Зеленського в Конгресі США, яку встигли порівняти зі спічем Вінстона Черчилля 1941 року. Співачка Джамала, наприклад, показала неопубліковані фото з Офісу Президента на Банковій і зізналася, що все проплакала.