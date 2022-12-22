Владимир Зеленский имел в планах ряд встреч и выступлений, однако в первую очередь в столице США его встретили Джозеф и Джилл Байдены на южной стороне Белого дома.

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Перед сотнями корреспондентов и журналистов пар тепло принял Владимира, пожал ему руки и крепко обнял за плечи. В сети такой жест уже назвали, будто Байдены обнимают своего сына. На знаковую встречу Байден надел темно-синий костюм с белой рубашкой, а важным акцентом его образа стал сине-желтый галстук в диагональную полоску.

Его жена Джилл выбрала голубое двубортное пальто и юбку меди длины. Ее пастельный look завершал тканевый черный пояс по одну сторону пальто, а также черные туфли-лодочки. В своем инстаграмме она не забыла передать теплый привет Елене Зеленской, с которой имела встречу летом в Белом доме.

"Президент Зеленский, мы надеемся, что вы вернете нашу любовь и поддержку Елене и вашим детям, всем семьям Украины", – написала Джилл и прикрепила фото, где вместе с мужем поддерживает Зеленского на входе в Белый дом".



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