Российского актера Максима Галкина удалили с "черного списка" Минкульта

Имя российского актера Максима Галкина удалили из "черного списка" Минкульта, куда он попал в ноябре 2021 года, потому что угрожал нацбезопасности Украины. Похоже, теперь в Минкульте думают по-другому.

О том, что Максима уже нет в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, свидетельствуют данные на сайте Минкульта. Оттуда исчезло имя Галкина.

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Максима Галкина удалили из "черного списка" Минкульта

Вероятно, Галкин исчез из этого списка из-за своей позиции по поводу войны в Украине, поскольку он осуждает действия российской власти и армии, уехал из России и стал врагом для своей страны.

Однако еще в ноябре 2021 года СБУ объясняла, что есть "достаточные данные о его деятельности в ущерб Украине, в частности, направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором". Именно из-за этого Галкина внесли в "черный список".

На сайте Минкульта отмечено, что последние изменения были внесены 21 июня 2022 года. Конкретные изменения не указаны, однако после них имя Галкина исчезло из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Сейчас в этом списке осталось 209 человек.

Сейчас он оказался среди так называемых "хороших русских", однако стоит ли менять позицию относительно действий россиян во время войны – вопрос дискуссионный. Ведь раньше Галкин был одним из тех, кто поддерживал действия российских властей, временную оккупацию части территории нашего государства, что со временем привело к полномасштабному вторжению в Украину и жестокой войне, геноциду украинского народа.

Что Галкин говорит о войне в Украине