Ни для кого не секрет, что еще в феврале "неугодные" российские звезды массово уезжали из Москвы. Алла Пугачева и Максим Галкин, попавший в немилость из-за осуждения войны, выехали в Израиль. Наконец юморист объяснил, почему они так быстро покинули страну.
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Максим Галкин о гонениях в России
Муж Пугачевой признался, что на момент вторжения России в Украину был в Москве и оттуда выставил антивоенный пост. 24 и 25 февраля он еще снимал телешоу "Лучше всех!", выходившее в эфир на федеральном "Первом канале". Уже 26 февраля власти России запретили его лицо на ТВ.
Так, у Галкина сорвались все рекламные контракты, которые должны были пролонгироваться до конца года. Более того, его концертный тур тоже отменился, он даже не смог перенести его на осень.
Я потерял рекламные деньги – раз. Второе – я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России местные власти, ФСБ, местная администрация начали запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать местных организаторов,
– признался Максим Галкин.
"Поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет, эти концерты стали запрещёнными", – подчеркнул юморист.
После того как роботы на России у Галкина не осталось, он с женой и детьми улетел в отпуск в Израиль. Там он быстро организовал новый концертный тур.
Я давно собирался отдохнуть. При этом запланировал концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Поэтому не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет,
– акцентировал артист.
Максим Галкин о том, как стал запретным в России: видео
Что Максим Галкин говорил о войне в Украине
- В первый день войны он признался, что с самого утра в связи с родными и друзьями из Украины. Юморист написал: "Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне".
- Уже в начале марта Галкин попал в список неугодных артистов – его репертуар запретили на ТВ и крайне не рекомендуют звать на концерты.
- В апреле звезда в своем профиле с 9,4-миллионной аудиторией показал видео с раненой девочкой из Мариуполя, которая "точно не собиралась ни на кого нападать".
- На днях муж Пугачевой обратился к российским журналистам, которые пишут о нем заказные материалы. "Я понимаю, что вам не дают власти писать то, о чем стоило бы писать. Вы как слепые кобылы, ходите и месите под ногами одно и то же г*мно. Остановитесь", – сказал им Максим Галкин.